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Динамическая настройка Контекстного меню
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Многие контекстные меню, открываемые с помощью правой клавиши мышки, имеют большой размер, так-как нужно разместить много различных пунктов, необходимых в работе.
Есть возможность редактирования меню, в Главном меню Настроек Vivaldi, с помощью создания Подменю, оставив только самые необходимые пункты, в Основном меню (открываем ПКМ), и таким образом удобно настроив под нужды.
Но очевидно, что при этом, часть пунктов, будет скрыта в подменю, и если возникнет необходимость использовать чаще, ранее малоиспользуемые пункты - придется снова идти в Редактор Меню, и менять конфигурацию.
Есть другие варианты - например, использование Раскрывающихся списков меню, в дополнение, к уже используемым Подменю.
Они представляют собой те-же самые Подменю, только в виде Списков.
В случае если будет запоминаться их состояние (раскрытие или закрытие), то меню, каждый раз при открытии, будет отображать все необходимые пункты меню, необходимые для работы, в данный момент.
Примеры:
Рис. 1. Раскрывающиеся списки (Подменю) - Раскрыты.
Рис. 2. Раскрывающиеся списки (Подменю) - Скрыты.
Также можно задать диапазон, с входящими в него пунктами меню, на который действует переключатель выпадающего списка.
Рис. 3. Меню с раскрытыми и скрытыми выпадающими списками пунктов меню.
На Рисунке 3, Заливкой цветом. обозначены нескрываемые пункты меню. Контуром обозначены пункты меню, которые могут быть скрыты.
Рис. 4. Дополнительные элементы в Редакторе Меню.
На Рисунке 4, Дополнительные элементы для Редактора меню, в виде, Переключателя - указывающий место расположения этого элемента меню, и Пунктирные линии, задающие диапазон в который входят пункты меню, на который воздействует Переключатель.
Понимаю, что эти вопросы - уже многократно поднимались:
@InGrayCo
https://forum.vivaldi.net/post/331221
@dfhgdtj
https://forum.vivaldi.net/post/242321
@gozhiy
https://forum.vivaldi.net/post/692674
@SUBkrevedko
https://forum.vivaldi.net/post/220295
Но, данное предложение, дополняет другие, и поэтому думаю, что можно открыть такую тему.
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Меню / Настройки / Внешний вид
Листайте в самый низ раздела настроек, там есть блок настроек Меню. В нём вы можете настраивать любые меню так, как вашей душе угодно:)
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В первый варианте Предложения - не дописал, и не раскрыл Суть.
Случайно послал раньше времени.
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@saay Как по мне, каскадные меню гораздо удобнее, чем раскрывающиеся.
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Правильно я понял - Каскадное, в том смысле, как сейчас реализовано, через Подменю?
Но, в данном случае это именно, как дополнение, к уже имеющимся возможностям организации Меню.
Единственное преимущество в том, что можно на лету, раскрыть нужный список (или скрыть).
И такое состояние запомнится.
Соответственно немного более быстрая, удобная работа с меню - так-как будет делаться меньше кликов.
Таким образом, можно раскрыть только необходимые пункты, скрыв малоиспользуемые.
Если в следующий раз понадобятся скрытые пункты меню, можно будет раскрыть их.
При этом не нужно будет заходить в Редактор Меню, чтобы переконфигурировать его пункты.
А в случае необходимости, в Редакторе Меню также можно будет настроить и эти функции.
А еще можно сделать Переключатель - не таким явно видным, чтобы он не отвлекал внимания - разместив его значок сбоку, не во всю ширину меню, а ограничив небольшим размером.
Выбрав удобный вариант отображения.
Прямая аналогия, есть в Vivaldi.
Если расположить Панель Вкладок - сбоку (например слева), и в Настройках, установить режим Пакетной группировки вкладок.
То это и будут настройки меню, которые хотелось бы использовать в Контекстном Меню.
Рис. 1. Меню Вкладок, с боковым расположением, и включенным режимом Группировки вкладок - Пакетная.
Указатель 1 - Список вкладок закрыт.
Указатели 1 и 2 - Списки вкладок раскрыты.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Прямая аналогия, есть в Vivaldi.
Я понял вашу аналогию. А если контекстное меню не будет помещаться в экран и за пределами экрана окажется ряд необходимых в данный момент функций?
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@kurai said in Динамическая настройка Контекстного меню:
@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Прямая аналогия, есть в Vivaldi.
Я понял вашу аналогию. А если контекстное меню не будет помещаться в экран и за пределами экрана окажется ряд необходимых в данный момент функций?
Про это не подумал.
Из стандартных вариантов - это прокрутка, колесиком или клавиатурой или часть меню, которая не поместилась, может быть расположена рядом, в виде Двойного меню.
Двойное меню (два фрагмента, общего Контекстного меню, расположенные слитно, по горизонтали).
Может быть, так себе будет выглядеть, но вполне функционально.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Из стандартных вариантов - это прокрутка, колесиком или клавиатурой или часть меню
Не-не-не, вообще не вариант! Я долгое время был счастливым обладателем бага, когда контекстные меню были высотой примерно 1/3 экрана, а те пункты, которые не помещались, были скрыты. Приходилось много раз туда-сюда крутить кнопки прокрутки в этом меню, чтобы добраться до нужного пункта. Очень раздражает и отнимает время.
@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
часть меню, которая не поместилась, может быть расположена рядом, в виде Двойного меню.
А если вторая часть меню перекроется каскадным (вложенным) меню от первой части? Мы же не отказываемся от каскадных меню, а дополняем функционал, так?
-
@kurai said in [Динамическая настройка Контекстного меню]
Не-не-не, вообще не вариант! Я долгое время был счастливым обладателем бага, когда контекстные меню были высотой примерно 1/3 экрана, а те пункты, которые не помещались, были скрыты. Приходилось много раз туда-сюда крутить кнопки прокрутки в этом меню, чтобы добраться до нужного пункта. Очень раздражает и отнимает время.
Значит такой вариант не актуален
@saay said in [Динамическая настройка Контекстного меню]
часть меню, которая не поместилась, может быть расположена рядом, в виде Двойного меню.
А если вторая часть меню перекроется каскадным (вложенным) меню от первой части? Мы же не отказываемся от каскадных меню, а дополняем функционал, так?
Тогда, оно откроется поверх Двойного меню.
Не очень, конечно красиво
Но, работоспособно.
Пример:
И надеюсь, это все-таки будет редкий случай, когда будут раскрыто много списков сразу.
Хотя такой вариант - очень возможный.
А может быть, будут найдены другие варианты, для таких случаев?
Пока не могу найти более интересный.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
А может быть, будут найдены другие варианты, для таких случаев?
Бюджетный ноутбук с разрешением 1366х720. До внедрения Редактора меню контекстные меню уж очень часто не помещались в экран
-
Тоже не высокое разрешение, на мониторе - 1280x1024, но для отображения меню полностью, его хватает.
Есть еще вариант, для значительного сокращения размера Контекстного Меню.
Это использование горизонтального расположения пунктов меню, как это сделали в Windows 11.
Источник:
https://g-ek.com/windows-11-novoe-kontekstnogo-menyu-i-dialogovoe-oknj-podelitsya
Если бы, еще добавить Текстовые подписи, под значками пунктов меню (в сокращенном виде, или может со значительно уменьшенном шрифтом), то было-бы еще лучше.
А если добавить в Контекстное меню - сбоку, кнопку переключения отображения пунктов меню: в виде значков, или в виде значков и текста, то можно было-бы, также как и с Раскрывающимися списками, на лету менять вид отображения пунктов меню.
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FoxWMulder
ох уж эти новомодные веяния. каскадные, никаких прокручивающихся. большое меню - лучше убрать неиспользуемы пункты.
да в предложение есть определённый смысл, потому что если ты убрал в настройках пункт из меню, то получается им уже не воспользоваться, но лучше скрыть чем вот эти прокручивающиеся меню. за старания описания хотелки конечно +
также не симпотизирую вот этим горизонтальным иконкам в popupmenu. контексное меню из win11 явно не лучший пример для подражания (
за то как там сделано вообще надо голову оторвать).
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ох уж эти новомодные веяния. каскадные, никаких прокручивающихся. большое меню - лучше убрать неиспользуемы пункты.
Не всегда хочется это делать, ведь бывает, что долгое время не пользуешься, какой-либо функцией, а потом она очень нужна.
Редактор решает все проблемы, но мне кажется так проще.
Меню останется каскадным, но добавятся Раскрывающиеся списки, которые можно будет раскрыть или скрыть, только по необходимости.
И после закрытия Контекстного меню, будет запоминаться состояние Раскрывающихся списков. То есть, при следующем открытии Контекстного меню, они не сбросятся, а будет сохранено их состояние.
да в предложение есть определённый смысл, потому что если ты убрал в настройках пункт из меню, но получается им уже не воспользоваться, но лучше скрыть чем вот эти прокручивающиеся меню. за старания описания хотелки конечно +
Спасибо
Хотя Идея не моя, видел подобное, в одной из программ, в Интернет, и конечно в самом Vivaldi - Боковое меню вкладок
также не симпотизирую вот этим горизонтальным иконкам в popupmenu. контексное меню из win11 явно не лучший пример для подружания.
Мне понравилось, но когда нет текстовых подписей, какое-то время, мысленно проверяю - точно ли эта нужная функция?
Возможно с непривычки.
С подписями более эргономично.
А еще Контекстное меню может содержать Группы Значков, с расположением в несколько рядов, и выглядеть как Лента в MSOffice или как Метро Интерфейс (Metro UI) в Windows. Да еще с динамически изменяемым отображением значков. как в папках Windows (в виде Текста, Таблицы, Эскизов и т.д.)
Тогда уже можно будет настроить на разные вкусы.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
С подписями более эргомично.
А так? Я уменьшил примерно до оригинального размера меню.
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А так? Я уменьшил примерно до оригинального размера меню.
Мелковато будет
Но можно сократить текст подписей (например до 3-х или 5-ти букв), частично скрыв символы, так, чтобы они были хорошо читаемого размера.
Думаю, этого будет достаточно.
Ведь текст используется, только как подсказка, чтобы быстро разобраться, и исключить ошибки, и даже пары букв может оказаться достаточным.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Есть еще вариант, для значительного сокращения размера Контекстного Меню.
Это использование горизонтального расположения пунктов меню, как это сделали в Windows 11.
Иконки Копировать, Вставить, Вырезать, Удалить знакомы и понятны каждому первому. А как графически изобразить, например, команду "Сгруппировать по домену" или "Переместить вкладку в пространство Работа"? Причём, чтобы это было понятно всем.
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@saay said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Но можно сократить текст подписей (например до 3-х или 5-ти букв),
ПТЧК, Т УПРТ? Так что ли?
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@kurai said in Динамическая настройка Контекстного меню:
Иконки Копировать, Вставить, Вырезать, Удалить знакомы и понятны каждому первому. А как графически изобразить, например, команду "Сгруппировать по домену" или "Переместить вкладку в пространство Работа"? Причём, чтобы это было понятно всем.
Э-эээ
Мягко говоря неудобно конечно
Зато, стало понятным, почему в Windows ограничились только этими пунктами, при размещении горизонтально.
Можно с помощью, например всплывающих подсказок.
Или так, как это сделали, в Метро Интерфейсе (Metro UI) в меню Пуск, когда можно раскрыть только необходимую группу Значков (щелчком мыши или подведя курсор), после чего рядом с ними открывается текстовое описание.
С большими описаниями сложно конечно
Еще вариант, раз уж случайно вышло с размером изображения Меню - то увеличить Меню Vivaldi, в размерах, чтобы выглядело красиво