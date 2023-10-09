Многие контекстные меню, открываемые с помощью правой клавиши мышки, имеют большой размер, так-как нужно разместить много различных пунктов, необходимых в работе.

Есть возможность редактирования меню, в Главном меню Настроек Vivaldi, с помощью создания Подменю, оставив только самые необходимые пункты, в Основном меню (открываем ПКМ), и таким образом удобно настроив под нужды.

Но очевидно, что при этом, часть пунктов, будет скрыта в подменю, и если возникнет необходимость использовать чаще, ранее малоиспользуемые пункты - придется снова идти в Редактор Меню, и менять конфигурацию.

Есть другие варианты - например, использование Раскрывающихся списков меню, в дополнение, к уже используемым Подменю.

Они представляют собой те-же самые Подменю, только в виде Списков.

В случае если будет запоминаться их состояние (раскрытие или закрытие), то меню, каждый раз при открытии, будет отображать все необходимые пункты меню, необходимые для работы, в данный момент.

Примеры:

Рис. 1. Раскрывающиеся списки (Подменю) - Раскрыты.

Рис. 2. Раскрывающиеся списки (Подменю) - Скрыты.

Также можно задать диапазон, с входящими в него пунктами меню, на который действует переключатель выпадающего списка.

Рис. 3. Меню с раскрытыми и скрытыми выпадающими списками пунктов меню.

На Рисунке 3, Заливкой цветом. обозначены нескрываемые пункты меню. Контуром обозначены пункты меню, которые могут быть скрыты.

Рис. 4. Дополнительные элементы в Редакторе Меню.

На Рисунке 4, Дополнительные элементы для Редактора меню, в виде, Переключателя - указывающий место расположения этого элемента меню, и Пунктирные линии, задающие диапазон в который входят пункты меню, на который воздействует Переключатель.

Понимаю, что эти вопросы - уже многократно поднимались:

@InGrayCo

https://forum.vivaldi.net/post/331221

@dfhgdtj

https://forum.vivaldi.net/post/242321

@gozhiy

https://forum.vivaldi.net/post/692674

@SUBkrevedko

https://forum.vivaldi.net/post/220295

Но, данное предложение, дополняет другие, и поэтому думаю, что можно открыть такую тему.