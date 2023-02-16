Windows 7 - все?
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Сегодня попытка обновить вивальди привела к появлению ошибки, а непосредственная загрузка с сайта - к новости:
У меня Windows 7. Последнее обновление для семерки было в прошлом месяце и она до сих пор на третьем месте по популярности среди ОС - 9.8% виндузятников . Очень жаль, что вивальди решила прогнуться перед майкрософтом. Это уже второй такой случай. Первый был когда перестали поддерживать андроил старше 5.0.
Господа, ФФ, который де-факто является вашим конкурентом, спокойно поддерживает и то и другое. Я понимаю, когда есть объективные причины для поражения в конкурентной борьбе. Но здесь ведь сами пользователей отдаете, добровольно.
Не понимаю.
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@gozhiy said in Windows 7 - все?:
вивальди решила прогнуться перед майкрософтом
Поддержка некроОС прекращена в Хромиуме, о чём все были предупреждены. Как вы себе представляете её продолжение в Вивальди?
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@sedative29rus said in Windows 7 - все?:
Как вы себе представляете её продолжение в Вивальди?
Видимо Vivaldi нужно формировать сборки со старым хромиумом внутри. Vivaldi HackMeEdition. Это устроит подобных любителей умерших систем.
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Shpankov Vivaldi Team
@oberkut said in Windows 7 - все?:
Видимо Vivaldi нужно формировать сборки со старым хромиумом внутри.
Мы не можем это делать - у нас просто ресурсов не хватит.
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@Shpankov said in Windows 7 - все?:
Мы не можем это делать - у нас просто ресурсов не хватит.
Илья, это был сарказм. Этого не нужно делать, даже по элементарным соображениям безопасности.
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@oberkut Думаю, такие советы уже всплывали, поэтому ответ был на автомате)
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@sedative29rus said in Windows 7 - все?:
@gozhiy said in Windows 7 - все?:
вивальди решила прогнуться перед майкрософтом
Поддержка некроОС прекращена в Хромиуме, о чём все были предупреждены. Как вы себе представляете её продолжение в Вивальди?
Меня не очень волнует идея, что если есть новая ось, то нужно быстро выбрасывать старый комп и покупать новый.
Меня вполне устраивает старый, на котором десятка не становится, но все нужные мне функции работают. Поэтому для меня (и, надеюсь, не только для меня) логично было бы иметь на сайте вивальди ссылку на старые версии, которые бы работали со старыми ОС. Хотя бы с предупреждением, что использовать их можно на свой страх и риск.
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@gozhiy said in Windows 7 - все?:
десятка не становится
У неё такие же требования как у 7.
Можно, конечно, предположить, что у вас что-то старее Pentium4/Athlon64 без sse2, но тогда бы Вивальди вообще никогда не запустился.
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@gozhiy said in Windows 7 - все?:
логично было бы иметь на сайте вивальди ссылку на старые версии
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@RX21 said in Windows 7 - все?:
@gozhiy said in Windows 7 - все?:
логично было бы иметь на сайте вивальди ссылку на старые версии
Спасибо. Сюда бы еще пометку о том, какая версия к какой оси подойдет.
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@sedative29rus said in Windows 7 - все?:
@gozhiy said in Windows 7 - все?:
десятка не становится
У неё такие же требования как у 7.
Можно, конечно, предположить, что у вас что-то старее Pentium4/Athlon64 без sse2, но тогда бы Вивальди вообще никогда не запустился.
Ну, насчет "не становится" я наверное немного загнул. Давайте считать, что мне семерка просто нравится больше десятки.
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На всякий случай ещё раз оставлю ссылку на перевод этой статьи на русский и украинский языки.
Сам не похвалишь, никто не похвалит
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@kurai said in Windows 7 - все?:
На всякий случай ещё раз оставлю ссылку на перевод этой статьи на русский и украинский языки.
Сам не похвалишь, никто не похвалит
Ничего нового в статьях не увидел. Стоил ли ее перевод затраченного времени?
Что касается основополагающей идеи - "Если вы используете компьютер с ОС, которой больше 5-6 лет, пора задуматься о переходе на более современную систему" - то это ОДИН ИЗ вариантов решения. А есть еще другие варианты - например, перейти на линукс или остаться на прежней ОС. Как поступить каждый решает сам в зависимости от возможностей, предпочтений и взглядов. Разработчики хрома воспользовались своим монопольным положением и отказались от пользователей на старых ОС - это их право. Я не считаю это разумным решением и не собираюсь без крайней необходимости плясать под их дудку. Это - мое право. Точно также не считаю правильным решение вивальди поддерживать решение гугла.
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Semenov-Sherin
@gozhiy слегка уведу разговор в сторону, но я уже почти 2 года как переметнулся в стан Linux, и, несмотря на то, что изначально я выбрал довольно специфический и не особо популярный дистрибутив, мне тут нравится. С переходом на Mint или Zorin проблем было бы ещё меньше. Даже на фоне максимально топовой семёрки всё просто летает.
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@Semenov-Sherin said in Windows 7 - все?:
@gozhiy слегка уведу разговор в сторону, но я уже почти 2 года как переметнулся в стан Linux, ...
Мои сердитые посты не ознчают , что я фанатичный противник новых ОС. Дома у меня стоит на разных машинах 7 и 11 винда. И Минт на одной из них в качестве второй ОС. Это типа не складывать все яйца в одну корзину
Что касается заявлений о, якобы, лучшей безопаности на десятке и 11-ке, то это не совсем так. Чаще всего ломают не старые ОС, а наиболее популярные. Учитывая, что последнее обновление безопасности для семерки вышло в январе, а 11 винда до сих пор сырая (да и, чего греха таить - десятка не лучше) - с уверенностью утверждать, что семерка менее безопасна было бы весьма опрометчивым.
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Погубит это всё Вивальди.
Это далеко не самый распространенный браузер. Часть пользователей от него отвалится.
Не хочу я десятку.
У меня стоит 10-ка второй ОС. Нет в ней преимуществ.
Но она больше потребляет ресурсов.
Да еще все эти технологи - реклама, магазины...
Мне фактически говорят "Отдай нам деньги за новое железо, а мы потом ещё больше с тебя будем денег драть используя новые технологи обмана" .
В этом вся суть обновлений хоть андроид , хоть PC , хоть яблоко.
У меня много устройств одни новее, другие старее . И уже сей час Вивальди мне гадит, синхронизировать я их не могу, из за разницы версий браузеров .
Найдется замена Вивальди.
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FoxWMulder
если бы недавно не перешёл на win11 по другой причине приняв решение сам, хотя приична схожая (поэтому раздражение присутствует), то был бы конечно в гневе. и бесят комментарии типа "некроОС". тупость. вас принуждают безпричинно менять софт, а вы съели и сказали спасибо. кроме принуждения, Win11 откровенно сырая ОС, ощущение что это альфа-версия продукта для разработчиков. две панели управления с частично повторяющимися настройкками, два с половиной терминала тоже с частично повторяющимися функционалом. в одном месте дизайн элемента как в новой ОС Win11, в другом месте у нас проглядывает Win8-10, а в третьем месте вообще пахнет Win95-98. и это на серьёзных щях выдаёт одна из крупнейщих компаний по разработке софта facepalm.
хотя верю что через 2-3 года она станет хоть и с дерьмецом, но вполне работоспособной системой.
да, безпричинно. так как ничто не мешало бы обновлять старую. ОС, развивая. я это называю эволюцией. так делают разработчики Вивальди, каждая версия это эволюция, с новыми функциями и исправлениями багов. а каждая версия Винды это революция, когда всё перелопятатят, сделают хуже чем было, сдобрят парой новых мало кому нужных функций, создадут кучу новых проблем на пустом месте и скажут что так и надо. я поражаюсь на сколько легко всё это хавают некоторые. рад за ваш "оптимизим". как и в случае с другим, многие подверглись вливанию в уши, что новая ОС безопасней и лучше и не задают вопроса: а почему нельзя было старую ОС, не меняя чего кардинально, развивать?
я между Win11 и WinXP отсилы пять отличий могу найти которые реально мне полезны. а вот список неудобств которые я испытываю переходя от версии к версии винды, растянется на ни один лист бумаги. очень жалею что вырос на Винде, я пробовал рассматривать другие ОС, но понимаю что это очень тяжело перейти на другие ОС ибо привычка, я не осилю.
что кассается разработчиков Вивальди, то их я понимаю. будь у них свой движок то им было в разы легче поддерживать старые ОС, а так, верю, это будет непосильной ношей.
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@FoxWMulder said in Windows 7 - все?:
Win11 откровенно сырая ОС
Согласен, и никому не рекомендую.
@FoxWMulder said in Windows 7 - все?:
так как ничто не мешало бы обновлять старую. ОС
И в итоге всё равно прийти к тому что есть, вырезая устаревшее и добавляя новое.
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@FoxWMulder said in Windows 7 - все?:
две панели управления с частично повторяющимися настройкками, два с половиной терминала тоже с частично повторяющимися функционалом. в одном месте дизайн элемента как в новой ОС Win11, в другом месте у нас проглядывает Win8-10, а в третьем месте вообще пахнет Win95-98.
Данная ситуация сложилась не вчера. Виндоус 8 такой же Франкенштейн. Пипл хавает, корпорация зарабатывает. Бизнес и ничего личного. По факту, со времён Виндоус хр: закрывают дыры в безопасности (при этом плодя новые) и перерисовывают интерфейс (кнопка "Пуск" им покоя не даёт до сих пор).
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@oberkut said in Windows 7 - все?:
Пипл хавает
А почему не должен?