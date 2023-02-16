Погубит это всё Вивальди.

Это далеко не самый распространенный браузер. Часть пользователей от него отвалится.

Не хочу я десятку.

У меня стоит 10-ка второй ОС. Нет в ней преимуществ.

Но она больше потребляет ресурсов.

Да еще все эти технологи - реклама, магазины...

Мне фактически говорят "Отдай нам деньги за новое железо, а мы потом ещё больше с тебя будем денег драть используя новые технологи обмана" .

В этом вся суть обновлений хоть андроид , хоть PC , хоть яблоко.

У меня много устройств одни новее, другие старее . И уже сей час Вивальди мне гадит, синхронизировать я их не могу, из за разницы версий браузеров .

Найдется замена Вивальди.