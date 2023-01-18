Жаль, что браузер всё ещё слабый, или поддержка разработчиками далеко не на должном уровне. По сравнению с Яндекс.Браузером, например. Спустя месяцы скачал этот браузер снова и (свежая версия получается) не работает картинка в картинке. Метод "включить-выключить" не помог, а фразы "pip_placement" вообще нет в том файле. За столько месяцев неужели нельзя нормально обновить браузер, исправив баги с этой опцией?

Впрочем, во множестве других систем тоже можно увидеть: выходят бестолковые обновления с никому ненужными фишками, а починить/допилить уже имеющееся так это не особо интересно.