Solved Не работает картинка в картинке
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Последний месяц не работает функция для видео "Картинка в картинке". Отдельное окно для нее появляется в панели задач, но самой картинки нет. Как исправить? проблема была на вин10 и все еще на вин11
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Или так:
В папке профиля Default (путь к ней можно посмотреть на странице Справка - О программе) найти файл Preferences и открыть его в блокноте при закрытом браузере. Найти кусок
"pip_placement":{"height":250,"left":385,"top":398,"width":444}
и изменить размер и координаты.
"pip_placement":{"height":250,"left":1,"top":1,"width":444}
Сохранить файл и запустить браузер.
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@Elvina на любых сайтах?
Можно попробовать так:
- Снять галочку "Кнопка картинка в картинке" в Настройки - Веб-страницы.
- Закрыть браузер крестиком. Запустить снова.
- Поставить обратно галочку
- Повторить пункт 2.
- Протестировать видео.
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Или так:
В папке профиля Default (путь к ней можно посмотреть на странице Справка - О программе) найти файл Preferences и открыть его в блокноте при закрытом браузере. Найти кусок
"pip_placement":{"height":250,"left":385,"top":398,"width":444}
и изменить размер и координаты.
"pip_placement":{"height":250,"left":1,"top":1,"width":444}
Сохранить файл и запустить браузер.
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@sedative29rus данный способ сработал! спасибо большое)
тему можно закрыть как решенную
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@sedative29rus said in Не работает картинка в картинке:
Или так:
В папке профиля Default (путь к ней можно посмотреть на странице Справка - О программе) найти файл Preferences и открыть его в блокноте при закрытом браузере. Найти кусок
"pip_placement":{"height":250,"left":385,"top":398,"width":444}
и изменить размер и координаты.
"pip_placement":{"height":250,"left":1,"top":1,"width":444}
Сохранить файл и запустить браузер.
То есть, окно было за пределами экрана?
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@Nikolay68 said in Не работает картинка в картинке:
То есть, окно было за пределами экрана?
Получается так.
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@sedative29rus said in Не работает картинка в картинке:
Или так:
В папке профиля Default (путь к ней можно посмотреть на странице Справка - О программе) найти файл Preferences и открыть его в блокноте при закрытом браузере. Найти кусок
"pip_placement":{"height":250,"left":385,"top":398,"width":444}
и изменить размер и координаты.
"pip_placement":{"height":250,"left":1,"top":1,"width":444}
Сохранить файл и запустить браузер.
Спасибо за подсказку. Настроил идеальное расположение окошка в правом нижнем углу экрана с зазором в 1 пиксель и правильными пропорциями. Перфекционист во мне доволен.
Странно, что в Windows до сих пор не сделана возможность автоматического пришвартовывания окон друг к другу и к границам экрана.
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@Nikolay68 said in Не работает картинка в картинке:
Странно, что в Windows до сих пор не сделана возможность автоматического пришвартовывания окон друг к другу и к границам экрана.
https://top-sovet.ru/prilipanie-okon-k-krayam-v-windows-10
https://remontka.pro/disable-snapping-windows-10
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@coleslaw said in Не работает картинка в картинке:
@Nikolay68 said in Не работает картинка в картинке:
Странно, что в Windows до сих пор не сделана возможность автоматического пришвартовывания окон друг к другу и к границам экрана.
https://top-sovet.ru/prilipanie-okon-k-krayam-v-windows-10
https://remontka.pro/disable-snapping-windows-10
Спасибо, я в курсе. Я про другое. Попробуйте переместить окно так, чтобы, например, его правый край прилип к краю экрана. То же самое касается взаимного расположения окон.
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@Nikolay68 said in Не работает картинка в картинке:
Попробуйте переместить окно так, чтобы, например, его правый край прилип к краю экрана. То же самое касается взаимного расположения окон.
У всяких красноглазых линуксоидов с этим проблем нет
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@sedative29rus said in Не работает картинка в картинке:
У всяких красноглазых линуксоидов
Шиндовс :
https://i.ibb.co/TBXsG5Q/play.gif
https://idiod.video/beh06x.mp4
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This post is deleted!
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Жаль, что браузер всё ещё слабый, или поддержка разработчиками далеко не на должном уровне. По сравнению с Яндекс.Браузером, например. Спустя месяцы скачал этот браузер снова и (свежая версия получается) не работает картинка в картинке. Метод "включить-выключить" не помог, а фразы "pip_placement" вообще нет в том файле. За столько месяцев неужели нельзя нормально обновить браузер, исправив баги с этой опцией?
Впрочем, во множестве других систем тоже можно увидеть: выходят бестолковые обновления с никому ненужными фишками, а починить/допилить уже имеющееся так это не особо интересно.
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@Lavron said in Не работает картинка в картинке:
Жаль, что браузер всё ещё слабый, или поддержка разработчиками далеко не на должном уровне. По сравнению с Яндекс.Браузером, например.
Я бы не сравнивал несравнимое - у Яндекса ресурсов на порядки больше, чем у Vivaldi.
@Lavron said in Не работает картинка в картинке:
Спустя месяцы скачал этот браузер снова и (свежая версия получается) не работает картинка в картинке. Метод "включить-выключить" не помог, а фразы "pip_placement" вообще нет в том файле. За столько месяцев неужели нельзя нормально обновить браузер, исправив баги с этой опцией?
Чтобы исправить баг, нужны багрепорты с чёткими шагами воспроизведения бага. У меня картинка-в-картинке работает без сбоев далее на внутренних тестовых сборках.
@Lavron said in Не работает картинка в картинке:
выходят бестолковые обновления с никому ненужными фишками, а починить/допилить уже имеющееся так это не особо интересно.
Если вы не пользуетесь какой-нибудь функций, это не значит, что она бестолковая и никому не нужная.
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@Lavron Кстати, не работает на всех сайтах или на каких-то конкретных?
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@kurai , оставь. Это ж яндекс-бот. У них нынче большие сложности, выживают, как могут. А жаль, 10 лет назад была хорошая компания.
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@qraizer понаблюдаем 🫡
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@kurai said in Не работает картинка в картинке:
понаблюдаем 🫡
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sedative29rus
@kurai said in Не работает картинка в картинке:
Кстати, не работает на всех сайтах или на каких-то конкретных?
А если посерьёзнее, то, например, на VK Play Live нету кнопочки на видео для перехода в режим картинка-в-картинке. Но там можно через ПКМ включить. А вот на Дзене ни того, ни другого.
upd.: Ну или на реддите. В Вивальди и Опере нет кнопочки, а в Яндекс-браузере есть
https://www.reddit.com/r/oddlysatisfying/comments/15wnb6y/unclogging_the_sand_pile/?rdt=39094
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На Дзене нельзя смотреть видосики, даже если просто включено "блокировать слежку". Я и не смотрю, ибо больно надо.