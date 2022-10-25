Куча БАГГОВ
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После установки сразу заметил: размытый интерфейс(и окна и весь инструментарий), артефакты в виде линий при прокрутке, тормознутость при обычном серфинге и прочее прочее прочее.
Решил установить этот из многих плюсах разработчиков, которые обещают, скорость, анонимность и прочее..
Как это исправить или сам по себе такой?
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@SORRYMYGOD если аппаратное ускорение отключить, что-то изменится? vivaldi://settings/webpages/
Масштабирование интерфейса в винде включено?
Что вы понимаете под словом тормознутость?
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Масштабирование проверил сразу, сейчас полазел по настройкам и нашел почему то по умолчанию включенное аппаратное ускорение.
Теперь другая уже проблема потребляемость браузера, ЦП: 8%(в среднем), оперативки кушает с 3 вкладками без запущенных видео и прочего: 700мб.
Добавил 2 вкладки ютюба с включен видео и стало ЦП: 30-40%, Оперативки: 1200.
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
оперативки кушает с 3 вкладками без запущенных видео и прочего: 700мб.
Добавил 2 вкладки ютюба с включен видео и стало ЦП: 30-40%, Оперативки: 1200.
А сколько должно быть, чтобы перестать называть это проблемой?
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@sedative29rus
Ну хз, хром и яндекс столько едят от 15 вкладок, так что на фоне популярных браузерах это проблема. Я как человек у которого по 10 активных вкладок регулярно(работа), испытываю сильный дискомфорт.
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
@sedative29rus
Ну хз, хром и яндекс столько едят от 15 вкладок, так что на фоне популярных браузерах это проблема. Я как человек у которого по 10 активных вкладок регулярно(работа), испытываю сильный дискомфорт.
А от чего дискомфорт? Вы же занятую вкладками память не на плечах таскаете? Я вот от скудости настроек популярных браузеров сильный дискомфорт испытываю.
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FoxWMulder
@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
оперативки кушает с 3 вкладками без запущенных видео и прочего: 700мб.
Добавил 2 вкладки ютюба с включен видео и стало ЦП: 30-40%, Оперативки: 1200.
ну так хром ну так 2020 годы на дворе, кому нужны были бы эти core с райзанами и десятки гигобайт памяти если бы софт оптимизировали бы
@Nikolay68 said in Куча БАГГОВ:
? Я вот от скудости настроек популярных браузеров сильный дискомфорт испытываю.
+++
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
После установки сразу заметил: размытый интерфейс(и окна и весь инструментарий), артефакты в виде линий при прокрутке, тормознутость при обычном серфинге и прочее прочее прочее.
Решил установить этот из многих плюсах разработчиков, которые обещают, скорость, анонимность и прочее..
Как это исправить или сам по себе такой?
Простите за нескромный и может даже слегка интимный вопрос, но какие характеристики вашего компьютера? Я вот на ноутбуке, купленном 7 лет назад (он уже тогда "устарел" и был снят с производства) таких багов, дискомфорта, а особенно "прочего, прочего, прочего" не наблюдаю.
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@kurai @Nikolay68
Проц i5 10го покаления
Видеокарта RTX 3060TI
Оперативки 32гб
Все баги описанные были из за Аппаратного ускорения, которое зачем то включено по умолчанию, об этом я уже писал, сейчас мне не понятно почему браузер потребляет за 3 активные вкладки по 1гб оперативки, что не является нормой не для какого браузера.
К слову о том что я не на своих плечах тоскаю, карточки оперативки не должны греться просто от того что я сижу в интернете на сайтах, повторю еще раз 3 активные вкладки без включеного в них медиа выедают от 1гб, у меня лично в среднем открыто от 10 вкладок и никогда столько влкадок не ело даже и 1гб, а тут 3 и 1200мб, как по мне это не нормальная черта браузера, то что браузер отключает рекламу и трекеры не является аргументов в его защиту в этом плане, откройте тор и на нем откройте 10 вкладок( спойлер при настройках средней защиты он на 3х вкладках ест не больше 500мб).
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
браузер потребляет за 3 активные вкладки по 1гб оперативки,
Откройте диспетчер задач (Shift+Esc) и посмотрите, какой из процессов потребляет много перативки.
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
я не на своих плечах тоскаю, карточки оперативки не должны греться просто от того что я сижу в интернете
Вы прямо чувствуете, как они греются?
Вот сейчас анекдот в газете в метро прочитал:
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
Все баги описанные были из за Аппаратного ускорения, которое зачем то включено по умолчанию
Оно включено по умолчанию, чтобы с 2 вкладками ютуба ЦП нагружался на 3-4%, а не на 30-40.
Почему при этом у вас возникают проблемы - непонятно. В норме нет никаких "артефактов" и "тормознутостей", и быть не должно, поэтому и включено из коробки.
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
откройте тор и на нем откройте 10 вкладок
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@sedative29rus Почему у меня тогда, потребляет не 500мб, а 1200?
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ЦП не всегда столько в среднем 2%
На скрине открыто 3 вкладки без единого включеного видео ютюб, сам же вивальди показывает в диспетчере задач(виндовс) 13 вкладок
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
Почему у меня тогда, потребляет не 500мб, а 1200?
Кто ж его знает.
С выключенным почтовиком не пробовали? А то там у вас какие-то сумасшедшие тысячи писем.
Ну или просто-напросто Вивальди эффективно использует доступную RAM, кэшируя и сохраняя данные, к которым сможет при необходимости обратиться за наносекунды, а не тормозить, считывая их заново с hdd/sdd или вообще заново компилируя. И соответсвенно, чем больше свободной RAM в абсолютной величине (в Гб), тем больше он будет её использовать. Собственно говоря, она для этого и предназначена.
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@sedative29rus
Ну я вот похоже к этому и приду что просто забью, а если оперативки в какой то момент будет не хватать то тогда буду думать снова.
Почтовик выключил.
Так же излазил уже весь форум и увидел что многие советуют 32бит версию, хз на счет этого это явно потеря в скорости
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@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
многие советуют 32бит версию
Ну, по мне тоже совет сомнительный.
@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
просто забью
Это будет лучше))
Но насчёт аппаратного ускорения я бы ещё подумал, почему у вас оно вызывает проблемы.
Может здесь что накручено в глобальных параметрах?
Браузеру категорически не нравятся некоторые изменённые настройки.
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FoxWMulder
@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:
Добавил 2 вкладки ютюба с включен видео и стало ЦП: 30-40%, Оперативки: 1200.
i3, 32 гига.
куча вкладок открыто, музыка яндекс играет
запустил видео на ютубе, открыл второе окно Вивальди, в нём ещё видео на ютубе
вроде нормально
вообще после того как стал использовать второй монитор и на нём второе окно Вивальди с ютубом, в некоторых случаях стало не хватать 16 гигов. поставил в начале года 32 гига. уже столкнулся что 32 не хватило, но это при запущенной виртуальной машине, двух окнах Вивальди и всякого разного ещё. а виртуальным машинам и 128 можно скормить без проблем. учитывая сколько всего запущено в порядке вещей мне кажется
@sedative29rus said in Куча БАГГОВ:
многие советуют 32бит версию
Ну, по мне тоже совет сомнительный.
не знаю точно, но не вижу смысла ставить 32бит вместо 64
а отключение аппартного ускорения в настройках браузера, вот просто на глаз не вижу разницы и так и так пробовал. знать бы как лучше..