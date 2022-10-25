@SORRYMYGOD said in Куча БАГГОВ:

Почему у меня тогда, потребляет не 500мб, а 1200?



Кто ж его знает.

С выключенным почтовиком не пробовали? А то там у вас какие-то сумасшедшие тысячи писем.

Ну или просто-напросто Вивальди эффективно использует доступную RAM, кэшируя и сохраняя данные, к которым сможет при необходимости обратиться за наносекунды, а не тормозить, считывая их заново с hdd/sdd или вообще заново компилируя. И соответсвенно, чем больше свободной RAM в абсолютной величине (в Гб), тем больше он будет её использовать. Собственно говоря, она для этого и предназначена.