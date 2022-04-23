Размер шрифта веб-страниц
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Не меняется размер шрифта веб-страниц, как выйти из ситуации, очень неудобно
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
Не меняется размер шрифта веб-страниц, как выйти из ситуации, очень неудобно
- В адресной строке набрать
chrome://flags/#enable-accessibility-page-zoom
- Включить этот флаг, затем внизу страницы нажать на кнопку relaunch и перезагрузить браузер
- Затем загрузить любую страницу и тапнуть по замочку - увидим ещё одну строку настройки под названием Zoom
- Тапаем на неё - получаем возможность увеличивать/уменьшать шрифт, конечно, шаг увеличения там не идеальный, но во многих случаях меня это спасает.
- В адресной строке набрать
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@far4 said in Размер шрифта веб-страниц:
В адресной строке набрать
chrome://flags/#enable-accessibility-page-zoom
Вы забыли добавить, что работа с флагами выполняется на свой страх и риск, может привести к нестабильной работе браузера и потере данных
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
Не меняется размер шрифта веб-страниц, как выйти из ситуации, очень неудобно
Если в разделе Настройки / Веб-страницы / Специальные возможности изменить масштаб, ничего не меняется?
Если сделать по инструкции, тоже ничего не изменится?
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@far4, Большое спасибо))) все работает, сделала как надо)))
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@kurai именно этот флаг у меня никаких проблем не вызывал никогда.
Я вообще замечу, что напортачить всерьёз с флагами, так, чтобы браузер стал вылетать при запуске или интерфейс стал нечитаемый - это непростая задача, не каждый сможет учудить. Флаги - это просто продолжение Настроек.
А вот что ещё можно добавить - Вивальди запоминает настройки зума отдельно для каждого сайта. Но, к сожалению, не умеет запоминать по отдельности настройки для портретного и альбомного режимов: на узких экранах из-за этого могут быть скачки в размере шрифта, когда поворачиваешь смарт.
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@kurai, все хорошо работает, данные целы))
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@ollya, если Вам надо изменить размер шрифта сразу на всех страницах в браузере, то лучше воспользоваться советом @kurai:
@kurai said in Размер шрифта веб-страниц:
Настройки / Веб-страницы / Специальные возможности изменить масштаб
А если на какой-то конкретной странице(сайте/домене), то можно воспользоваться советом @far4:
@far4 said in Размер шрифта веб-страниц:
chrome://flags/#enable-accessibility-page-zoom
И добавлю от себя - оба эти метода не работают одновременно. Приоритет браузер отдаёт настройке через флаги (chrome://flags), при этом настройка через меню браузера, игнорируется полностью на всех страницах в браузере.
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@rx21, у меня заработало только через флаги, никакие настройки через браузер не помогали))) причём работает все идеально
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
@rx21, у меня заработало только через флаги, никакие настройки через браузер не помогали))) причём работает все идеально
Да и работает на всех страницах, не на одной)))
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
никакие настройки через браузер не помогали
Сделайте, пожалуйста, багрепорт https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/troubleshooting-and-reporting-issues-ru-2/reporting-a-bug-in-vivaldi/#lwptoc1
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@kurai, ну мне вот больше заняться нечем))) проблема решена, всем спасибо)))
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
@kurai, ну мне вот больше заняться нечем))) проблема решена, всем спасибо)))
Где-то заплакал один разработчик...
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@kurai, ничего страшного)) =
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
Да и работает на всех страницах, не на одной)))
На всех страницах одного и того-же сайта, или абсолютно на всех страницах в браузере, на разных сайтах?
Настройка через флаги, меняет масштаб на одном конкретном сайте(домене). А настройка через меню браузера, меняет масштаб на всех сайтах, абсолютно на всех страницах в браузере. Для того, чтобы эта настройка срабатывала везде, и не игнорировалась некоторыми сайтами, необходимо в разделе "спец. возможности" настроек браузера, включить настройку "принудительно изменять масштаб":
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
@kurai, ну мне вот больше заняться нечем)))
@ollya, зря Вы так...
Это очень сильно снижает мотивацию у разработчиков. Репорт Вы можете и не делать, никто не заставляет. Разработчики прекрасно понимают, что не у всех пользователей, есть на это время и возможности. Но так выказывать своё отношение...
@kurai said in Размер шрифта веб-страниц:
@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
@kurai, ну мне вот больше заняться нечем))) проблема решена, всем спасибо)))
Где-то заплакал один разработчик...
От такого может и вся команда
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@rx21, ещё раз повторяю, через настройки браузера ничего не менялось, я ставила галочку "принудительно менять масштаб", ничего не происходило, перезагружала браузер, телефон, ни-че-го))) как были буквы огромные, так и оставались ((( а как попробовала через флаг, размер сразу изменился изменился
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@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
через настройки браузера ничего не менялось
А делали так, как написано на странице настроек? Тут я красным обвёл.
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@rx21, не думала, что разработчики такие ранимые)))
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@kurai said in Размер шрифта веб-страниц:
@ollya said in Размер шрифта веб-страниц:
через настройки браузера ничего не менялось
А делали так, как написано на странице настроек? Тут я красным обвёл.
Да, делала, много раз, эффекта никакого))) я поэтому и написала сюда, потому что было неудобно, первоначальный шрифт веб-страниц, был очень большой