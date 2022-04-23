@kurai именно этот флаг у меня никаких проблем не вызывал никогда.

Я вообще замечу, что напортачить всерьёз с флагами, так, чтобы браузер стал вылетать при запуске или интерфейс стал нечитаемый - это непростая задача, не каждый сможет учудить. Флаги - это просто продолжение Настроек.

А вот что ещё можно добавить - Вивальди запоминает настройки зума отдельно для каждого сайта. Но, к сожалению, не умеет запоминать по отдельности настройки для портретного и альбомного режимов: на узких экранах из-за этого могут быть скачки в размере шрифта, когда поворачиваешь смарт.