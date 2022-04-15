Не работает создание PWA
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НЕ появляется окно для подтверждения операции создания PWA.
Соответственно не сохраняется ярлык приложения.
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@zapval На каком-то конкретном сайте или на всех?
Ярлыки можно создать правым кликом мышки на иконке приложения в этом разделе vivaldi://apps .
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Сайт для прмера:
https://onlineradiobox.com/ch/1fmadorejazzradio/playlist/0?cs=ch.1fmadorejazzradio
Дело в том, что какое-время назад PWA создавалось штатно, а потом вдруг...
Вдруг - это где-то в начале года.
По настоящее время в собственно Хроме все проходит штатно.
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@zapval said in Не работает создание PWA:
Сайт для прмера:
https://onlineradiobox.com/ch/1fmadorejazzradio/playlist/0?cs=ch.1fmadorejazzradio
Дело в том, что какое-время назад PWA создавалось штатно, а потом вдруг...
Вдруг - это где-то в начале года.
По настоящее время в собственно Хроме все проходит штатно.
Правой кнопкой мыши на вкладке / Создать ярлык
В диалоговом окне поставьте галочку "Открывать окно". Тогда создастся PWA. Проверить можно, перейдя по ссылке vivaldi://apps
В Хроме я не нашёл, как создать PWA.
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У меня во вкладке как учили появляется Открыть в приложении...
Нажимаю и сразу появляется PWA без подтверждающего создание окошка.
А после закрытия PWA исчезает и ярлык.
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@zapval said in Не работает создание PWA:
У меня во вкладке как учили появляется Открыть в приложении...
Нажимаю и сразу появляется PWA без подтверждающего создание окошка.
А после закрытия PWA исчезает и ярлык.
Какая у вас версия браузера?
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Уточняю это окошко содержит поле для возможного переменования PWA,
чекбокс запуска PWA в отдельном окне и кнопку Йес.
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Сейчас и постоянно самые последние snapshots.
Может мне надо что-то почистить, но не знаю что.
А эта ошибка возникла в начале года.
За это время я ставил и стабильные версии - не помогло.
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@zapval said in Не работает создание PWA:
Уточняю это окошко содержит поле для возможного переменования PWA,
чекбокс запуска PWA в отдельном окне и кнопку Йес.
У меня вот такая последовательность действий. В результате получается PWA.
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@zapval said in Не работает создание PWA:
появляется Открыть в приложении
Это означает, что PWA уже создано. Естественно никаких подтверждающих окошек не будет.
На странице vivaldi://apps у вас что показывает? Там по приложению ПКМ-создать ярлык.
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@sedative29rus said in Не работает создание PWA:
@zapval said in Не работает создание PWA:
появляется Открыть в приложении
Это означает, что PWA уже создано. Естественно никаких подтверждающих окошек не будет.
На странице vivaldi://apps у вас что показывает? Там по приложению ПКМ-создать ярлык.
Точно! Я невнимательно прочёл пост
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Нет окошка и ярлык исчезает после закрвтич PWA.
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@zapval said in Не работает создание PWA:
Нет окошка и ярлык исчезает после закрвтич PWA.
Исчезает ярлык на рабочем столе?
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...закрытия... и с рабочего стола и из панели задач
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@zapval said in Не работает создание PWA:
...закрытия... и с рабочего стола и из панели задач
При открытом PWA щёлкните правой кнопкой мышки на значке и выберите пункт "Закрепить на панели задач".
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Это первое что делал.
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@kurai said in Не работает создание PWA:
Какая у вас версия браузера?
А у вас?
Дело в том, что снапшоты должны вообще вылетать при создании pwa. Точнее говоря, при появлении диалогового окошка.
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@sedative29rus said in Не работает создание PWA:
А у вас?
5.3.2643.3 на Windows 11
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@kurai А, да. На чистом профиле не вылетает
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Claptonfan
This post is deleted!