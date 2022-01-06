Убрал галочку. Вид URL не изменился. Нажимаю на URL (в адресной строке, а также пробовал на ссылку в html) правой кнопкой копировать - копирует как и было в кодированном виде.

URL этого топика в Vivaldi нормальный, а на сайте где пытаюсь почему то кодированный, подумал что проблемы у того сайта где копирую, но нет. Попробовал скопировать URL с кодированными данными. Вставил их Firefox и Chrome. Эти браузеры преобразовывают вид URL в адресной строки в русские буквы и видно красиво и копировать там можно нормально.