Кириллица в адресной строке
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Часто нужно копировать часть URL из адресной строки или через меню командой "Копировать адрес ссылки".
Но там вместо нормальных русских букв копируется такое -
%D0%B0%D1%81%D1%83:%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82:%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F:%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82
Хотя внизу, в строке статуса эта часть отображается нормально.
Это фича или как то можно настроить?
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@etcoder Из адресной строки - можно настроить. Галочка "Копировать кодированные адреса" в Настройках -> Адресная панель. В вашем случае её снять.
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Убрал галочку. Вид URL не изменился. Нажимаю на URL (в адресной строке, а также пробовал на ссылку в html) правой кнопкой копировать - копирует как и было в кодированном виде.
URL этого топика в Vivaldi нормальный, а на сайте где пытаюсь почему то кодированный, подумал что проблемы у того сайта где копирую, но нет. Попробовал скопировать URL с кодированными данными. Вставил их Firefox и Chrome. Эти браузеры преобразовывают вид URL в адресной строки в русские буквы и видно красиво и копировать там можно нормально.
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@etcoder Это на всех сайтах такое поведение? Попробуйте скопировать ссылку с этой страницы.
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@kurai
Копирую http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=настройки
Когда вставляю в адресную строку Vivaldi строка превращается в
http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Тоже самое вставляю в Firefox и Chrome вставляется как
http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=настройки
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@etcoder Какой-то странный адрес, без домена.
Но это так, к слову.
Проблема как-то связана со знаком вопроса в строке. Не знаю уж, специально сделано или баг.
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Кстати, а когда Vivaldi научится не офигевать от ссылок типа https%3A%2F%2Fforum.sources.ru, если вообще научится?
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@sedative29rus ... это доменное имя компьютера в локальной сети.
И да, проверил, без знака ? русские буквы в URL, вставляя в адресную строку, не кодируются.
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@etcoder said in Кириллица в адресной строке:
Копирую http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=настройки
Когда вставляю в адресную строку Vivaldi строка превращается в
http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
Тоже самое вставляю в Firefox и Chrome вставляется как
http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=настройки
Вы не указали как копируете эту ссылку (есть три способа из контекстного меню).
Попробуйте выполнить те же действия, но только вставить ссылку в текстовый документ (блокнот) или в адресную строку "Internet Explorer".
Думается
проблемаситуация намного интересней, чем просто настройки браузера.
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CTRL+C
CTRL+V
ENTER
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@etcoder спасибо, я не отрицаю что вивальди кодирует кириллицу в юникод.
Но я просил сделать наоборот - скопировать ссылку с форума и вставить в блокнот или IE,
чтобы посмотреть как работает буфер, и работает ли экранирование ссылок кодом
markdown
а оно, вот так получается - ещё на этапе выделения.
ещё можно экранировать так:
http://h-v-comp/wiki/doku.php?id=настройки
но мне кажется (выше писал) что проводить тесты, здесь на форуме, не корректно,
так как он, явно, заточен под браузер.
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@coleslaw said in Кириллица в адресной строке:
вивальди кодирует кириллицу в юникод.
Так прикол в том, что он не декодирует в адресной строке обратно в кириллицу, но не всегда, а только в том случае, если в любом месте ссылки перед кириллицей есть знак вопроса. Может есть и другие символы, не знаю.
Вот смотрите. Страница
https://pathofexile.fandom.com/ru/wiki/Лабиринт_Правителя
Сама по себе уже хороша, но для чистоты эксперимента возьмём на этой странице другую ссылку про классы Восхождения
Тыкаем по ней ПКМ -> Копировать ссылку. Вставляем в адресную строку, видим такое:
Жмём Enter, всё декодируется в кириллицу.
Теперь возвращаемся на шаг выше, снова вставляем и дописываем вопросительный знак в любое место ссылки:
Жмём Enter:
То же самое в браузере здорового человека, в данном случае Chromium:
Или так. Вставляем в нормальной кириллице вопросик.
Жмём Enter:
До вопросика нормально декодировалось.
Хромиуму на вопросик наплевать:
https://pathofexile.fandom.com/ru/wiki/Классы_Восхождения https://pathofexile.fandom.com/ru/wiki/Классы_?Восхождения
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@sedative29rus Сделайте багрепорт, пожалуйста.
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@kurai said in Кириллица в адресной строке:
@sedative29rus Сделайте багрепорт, пожалуйста.
А вы мне что за это?)
VB-85750
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@sedative29rus said in Кириллица в адресной строке:
А вы мне что за это?)
А я плюсик в карму поставлю
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@kurai said in Кириллица в адресной строке:
@sedative29rus said in Кириллица в адресной строке:
А вы мне что за это?)
А я плюсик в карму поставлю
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Нашел такие ответы, с рабочими вариантами:
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https://поддерживаю.рф/участникам/документация/как-копировать-кириллические-ссылки-из-адресной-строки-браузера-без-проблем.php
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https://alexandertokarev.ru/all/kak-skopirovat-iz-brauzera-ssylku-s-kirillicey/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
Как копировать кириллические ссылки из адресной строки браузера
Способ номер 1: Добавление пробела перед URL
Для этого способа необходимо выполнить следующую последовательность действий:
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Поместить курсор в начало адресной строки.
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Поставить пробел перед URL-адресом до https://
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Выделить адрес без пробела.
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Скопировать выделенную информацию.
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Вставить ссылку в необходимое поле.
Также в качестве варианта данного способа можно использовать неполное копирование URL-адреса.
Для этого нам необходимо:
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Выделить адрес в адресной строке без первого символа.
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Скопировать выделенный результат.
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Вставить ссылку в необходимое поле.
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Дописать в начало адреса пропущенный символ.
Данный способ в обоих своих вариантах прост, универсален и не требует внесения каких-либо изменений в конфигурацию браузера, а также установки дополнительных расширений.
Он отлично подойдет, если с необходимостью копирования non-ASCII адресов вы сталкиваетесь изредка.
Способ номер 2: Использование специализированных расширений
В большинстве современных браузеров поддерживается использование плагинов и расширений для доступа к функционалу, не предусмотренному базовым инструментарием браузера.
В данном случае, для самых распространенных браузеров – Mozilla Firefox и Google Chrome – существует расширение под названием Copy Unicode URLs.
Все, что вам необходимо сделать:
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Установить это расширение из магазина расширений для вашего браузера.
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Копировать URL-адреса с помощью соответствующей кнопки, появившейся рядом с адресной строкой.
Способ номер 3: Изменение config-файла в Firefox.
Если вы активно пользуетесь браузером Mozilla Firefox, а необходимость делиться ссылками non-ASCII формата появляется у вас достаточно часто, то вы можете внести изменения в config-файл браузера.
Для этого вам необходимо сделать следующее:
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Ввести в адресной строке команду about:config, после чего нажать «Принять и продолжить» в окне с предупреждением.
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В появившейся поисковой строке ввести: browser.urlbar.decodeURLsOnCopy
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Сменить значение с false на true, нажав кнопку в правой части появившейся строки.
Теперь адреса, скопированные вами из адресной строки, не будут кодироваться, и ссылки всегда будут иметь аккуратный вид.
Указанные способы относятся только к копированию информации из адресной строки.
При попытке скопировать ссылку непосредственно со страницы в общем случае мы все равно получим закодированный результат.
Адекватным решением в данной ситуации будет переход по ссылке (или открытие ее в новом окне/вкладке), после чего можно воспользоваться одним из указанных выше способов.
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Прошло три года.
Кстати, на андроид/Вивальди такая же проблема. Да, до сих пор.
https://forum.vivaldi.net/topic/70619/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5/3
За расширение - спасибо, я его в Kiwi буду юзать.
А кроме того, если мне нужно по-быстрому вернуть читабельность ссылке, то можно использовать, например, Python (на любой платформе):
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Спасибо за идею.
Хороший способ.