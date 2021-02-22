Это расширение содержит вредоносное ПО.
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Обновил браузер до версии 3.6.2165.40, и одно из расширений, сообщило "Это расширение содержит вредоносное ПО." и отключилось, и включить не даёт, ползунок неактивен. до обновления стояла версия - 3.4.2066.106, и всё работало. Сейчас же не могу откатить до версии - 3.4.2066.106, так как ругается на то что у меня уже установлена новая версия браузера.
Как без отката на старую версию включить расширение?
Расширение "friGate UA - для Украины".
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Обновил браузер до версии 3.6.2165.40, и одно из расширений, сообщило "Это расширение содержит вредоносное ПО." и отключилось, и включить не даёт, ползунок неактивен. до обновления стояла версия - 3.4.2066.106, и всё работало. Сейчас же не могу откатить до версии - 3.4.2066.106, так как ругается на то что у меня уже установлена новая версия браузера.
Как без отката на старую версию включить расширение?
Расширение "friGate UA - для Украины".
Это расширение отключено потому, что оно тайком от пользователя смотрело кино в онлайн-кинотеатрах А у пользователя в это время жутко тормозит браузер.
Вот статья на Хабре https://habr.com/ru/company/yandex/blog/534586/
И об этом уже писали на этом форуме.
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@kurai Меня вообще не волнует что это расширение делало в тайне от меня, Мне нужно хотя бы вытянуть список сайтом из настроек в расширении, но для этого нужно это расширение включить.
К тому же в яндекс браузере дали возможность включить обратно расширение, а в vivaldi полность отрезали возможность включить его.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@kurai Меня вообще не волнует что это расширение делало в тайне от меня, Мне нужно хотя бы вытянуть список сайтом из настроек в расширении, но для этого нужно это расширение включить.
К тому же в яндекс браузере дали возможность включить обратно расширение, а в vivaldi полность отрезали возможность включить его.
Мы ничего не отрезали в браузере. Отрезал PLay Google.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Мы ничего не отрезали в браузере. Отрезал PLay Google.
Почему же тогда в Opere и Яндекс браузере, есть возможность включить расширение, при том что они так же на хромиуме, а в vivaldi решили "пойдём на поводу у google и порежем возможность включить расширения".
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Мы ничего не отрезали в браузере. Отрезал PLay Google.
Почему же тогда в Opere и Яндекс браузере, есть возможность включить расширение, при том что они так же на хромиуме, а в vivaldi решили "пойдём на поводу у google и порежем возможность включить расширения".
Без понятия, почему у них включается - насколько я знаю, новых версий браузеров они не выпускали. Возможно, используются разные версии расширения, или зависит от ядра Chromium.
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@Shpankov
Opera "Chrome/88.0.4324.87" релиз от 13 января 2021, Vivaldi "Chrome/88.0.4324.186" релиз от 17 февраля 2021.
А блокировку ввели в середине декабря 2020. Тоисть в обоих обновлениях есть запрет на некоторые расширения, и только в Opera не стали полностью отключать расширения, и дали возможность включить, а в Vivaldi полностью отключили расширения, без возможности "на свой страх и риск" включить их, тоисть пошли на поводу google.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@Shpankov
а в Vivaldi полностью отключили расширения, без возможности "на свой страх и риск" включить их, тоисть пошли на поводу google.
Ещё раз, мы никакие расширения не отключали, у нас много более важных задач.
Попробуйте вот такие инструкции - вдруг сработает:
https://pikabu.ru/story/frigate_chrome__vozobnovlenie_rabotosposobnosti_posle_novogodnego_podarka_ot_google_7932318
https://www.youtube.com/watch?v=rYi3DKO2odo
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@vetalij Если вам нужен доступ к сайтам, заблокированным в Украине, попробуйте приложение zaborona . help (пробелы убрать). Я ним пользуюсь уже несколько лет и не выявил никаких подозрительных активностей.
Если вам нужны адреса сайтов, cохранённые в настройках расширения, попробуйте поискать этот файл с настройками в папке расширения, возможно он не зашифрован.
Также можно установить отсюда одну из предыдущих версий браузера и в настройках расширений включить режим разработчика, затем загрузить распакованное расширение (которое можно взять в папке расширений вашего текущего браузера).
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Ещё раз, мы никакие расширения не отключали, у нас много более важных задач.
Не совсем верное утверждение. До обновления браузера версии 3.4.2066.106, все расширения работали, и не было никаких блокировок, но после того как я сегодня решил обновить браузер до версии 3.6.2165.40, получил заблокированное расширение, тоисть блокировка поступила со стороны разработчиков Vivaldi. Соответственно, разработчики Vivaldi так же причастны к блокировке, как и Google. При всём этом безобразии, разработчиками Vivaldi не предусмотрено включение расширения "на свой страх и риск".
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Попробуйте вот такие инструкции - вдруг сработает:
По поводу инструкции. Я это уже проделал, и расширение работает. Но это не выход из ситуации, так как нужное мне приложение с всеми настройками и списками заблокировано, а мне нужны хотя бы списки сайтов, которые невозможно достать.
@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Если вам нужен доступ к сайтам, заблокированным в Украине, попробуйте приложение zaborona . help (пробелы убрать).
С тем же успехом я могу поставить и "hide me", но оно мне не нужно, т.к. как и zaborona так и hide me будут установлены не как расширение браузера, а как программа для windows.
@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Если вам нужны адреса сайтов, cохранённые в настройках расширения, попробуйте поискать этот файл с настройками
Зашифрован.
@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Также можно установить отсюда одну из предыдущих версий браузера
Можно, но только с полным удалением старой версии, что неприемлемо.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Можно, но только с полным удалением старой версии, что неприемлемо.
Эмм... Установите браузер в режиме standalone в папку, отличную от основной, и запустите синхронизацию. По идее, расширение само подтянется.
По поводу инструкции. Я это уже проделал, и расширение работает. Но это не выход из ситуации, так как нужное мне приложение с всеми настройками и списками заблокировано, а мне нужны хотя бы списки сайтов, которые невозможно достать.
Тут я вас перестал понимать. Почему вы не можете достать список сайтов, если расширение работает?
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@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Тут я вас перестал понимать. Почему вы не можете достать список сайтов, если расширение работает?
Работает другое расширение (другая версия с другим ID), вытянутое из Opera.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Тут я вас перестал понимать. Почему вы не можете достать список сайтов, если расширение работает?
Работает другое расширение (другая версия с другим ID), вытянутое из Opera.
Попробуйте подложить в оперу папку с настройками расширения из Vivaldi.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Ещё раз, мы никакие расширения не отключали, у нас много более важных задач.
Соответственно, разработчики Vivaldi так же причастны к блокировке, как и Google.
Повторю, что разработчики Vivaldi никаким образом не меняли код, чтобы отключить это расширение. Если у вас была включена поддержка работы с магазином приложений (отключается в настройках Vivaldi), то через этот "канал связи" Google вполне мог помешать работе вашего расширения. Собственно, всплывающее уведомление приходит именно из Google.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Повторю, что разработчики Vivaldi никаким образом не меняли код, чтобы отключить это расширение. Если у вас была включена поддержка работы с магазином приложений (отключается в настройках Vivaldi), то через этот "канал связи" Google вполне мог помешать работе вашего расширения. Собственно, всплывающее уведомление приходит именно из Google.
Вот вы уже полезли в какие-то дебри.
Повторюсь еще раз.
Была установлена версия Vivaldi 3.4.2066.106. До сегодняшнего дня ничего не блокировалось, как только установил версию 3.6.2165.40, расширение заблокировалось!. Так кто виноват? Я вижу только одного виновника, это разработчики Vivaldi, т.к. Google ввёл блокировку еще в конце декабря, тоисть почти 3 месяца я не обновлял браузер, и в расширениях ничего не блокировалось, как вы пишете, через ""канал связи" Google", но я обновил браузер до последней версии, и получил заблокированное расширение, именно из за обновления Vivaldi. Если бы Google сообщал через "канал связи" что "расширение опасное и его нужно заблокировать", то сделал бы это еще 1 января, но почему то блок прилетел не от Google, а посредством обновления Vivaldi до версии 3.6.2165.40.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Была установлена версия Vivaldi 3.4.2066.106. До сегодняшнего дня ничего не блокировалось, как только установил версию 3.6.2165.40, расширение заблокировалось!. Так кто виноват?
В новой версии Vivaldi идёт и более новое ядро chromium, которое разрабатывается компанией Google.
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
В новой версии Vivaldi идёт и более новое ядро chromium, которое разрабатывается компанией Google.
Хорошо. Может, всё таки, имеет смысл сделать механизм включения заблокированных расширений, как это сделали в Opera и Yandex!!!! Так как, в данный момент, наблюдается полный игнор данной проблемы со стороны Vivaldi, а это именно проблема, т.к. должен быть механизм, для продвинутых пользователей, который бы позволял включать заблокированные расширения, тем более что даже с включенным "Режимом разработчика" расширение всё равно остаётся заблокированным, и не позволяет себя включить, т.к. ползунок полностью отключен.
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@vetalij said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
В новой версии Vivaldi идёт и более новое ядро chromium, которое разрабатывается компанией Google.
Хорошо. Может, всё таки, имеет смысл сделать механизм включения заблокированных расширений, как это сделали в Opera и Yandex!!!! Так как, в данный момент, наблюдается полный игнор данной проблемы со стороны Vivaldi, а это именно проблема, т.к. должен быть механизм, для продвинутых пользователей, который бы позволял включать заблокированные расширения, тем более что даже с включенным "Режимом разработчика" расширение всё равно остаётся заблокированным, и не позволяет себя включить, т.к. ползунок полностью отключен.
Если некое расширение блокируется по каким-то причинам, то это проблема разработчиков расширения. Напишите им, пожалуйста.
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Возможно есть какая-то функция в vivaldi://flags/. активация которой даст возможность включить заблокированные расширения?
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@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:
Если некое расширение блокируется по каким-то причинам, то это проблема разработчиков расширения. Напишите им, пожалуйста.
Opera и Yandex блокируют расширение, но при этом дают возможность включить его обратно, таким образом они дают выбор пользователю. Но Vivaldi сделал это проблемой, т.к. он тупо блокирует приложение и не даёт его никаким образом включить обратно, и это уже не только проблема разработчика конкретного расширения, а еще и нежелание Vivaldi предоставить выбор пользователю с возможностью включить его обратно.