@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:

Ещё раз, мы никакие расширения не отключали, у нас много более важных задач.

Не совсем верное утверждение. До обновления браузера версии 3.4.2066.106, все расширения работали, и не было никаких блокировок, но после того как я сегодня решил обновить браузер до версии 3.6.2165.40, получил заблокированное расширение, тоисть блокировка поступила со стороны разработчиков Vivaldi. Соответственно, разработчики Vivaldi так же причастны к блокировке, как и Google. При всём этом безобразии, разработчиками Vivaldi не предусмотрено включение расширения "на свой страх и риск".

@Shpankov said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:

Попробуйте вот такие инструкции - вдруг сработает:

По поводу инструкции. Я это уже проделал, и расширение работает. Но это не выход из ситуации, так как нужное мне приложение с всеми настройками и списками заблокировано, а мне нужны хотя бы списки сайтов, которые невозможно достать.

@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:

Если вам нужен доступ к сайтам, заблокированным в Украине, попробуйте приложение zaborona . help (пробелы убрать).

С тем же успехом я могу поставить и "hide me", но оно мне не нужно, т.к. как и zaborona так и hide me будут установлены не как расширение браузера, а как программа для windows.

@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:

Если вам нужны адреса сайтов, cохранённые в настройках расширения, попробуйте поискать этот файл с настройками

Зашифрован.

@kurai said in Это расширение содержит вредоносное ПО.:

Также можно установить отсюда одну из предыдущих версий браузера

Можно, но только с полным удалением старой версии, что неприемлемо.