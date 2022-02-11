Бесконечное количество вкладок как в Firefox
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vivald1pro
Хотелось увидеть бесконечное количество вкладок и возможности:
- настройки ширины вкладки
- прокручивать вкладки влево/вправо при помощи колёсика мышки
Подобное уже реализовано в CentBrowser, но хотелось бы увидеть у вас.
- настройки ширины вкладки
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@vivald1pro Сейчас есть какое-то ограничение? Просто никогда не задумывался о таком и даже не пробовал проверить.
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@vivald1pro, бесконечность - понятие растяжимое. Бесконечное количество вкладок - это примерно сколько?
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@Nikolay68 said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@vivald1pro, бесконечность - понятие растяжимое. Бесконечное количество вкладок - это примерно сколько?
@kurai said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@vivald1pro Сейчас есть какое-то ограничение? Просто никогда не задумывался о таком и даже не пробовал проверить.
тут скорее прокрутка вкладок в лево и в право, а не все вкладки стараются уместится в определённую ширину
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@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
тут скорее прокрутка вкладок в лево и в право, а не все вкладки стараются уместится в определённую ширину
Вы имеете в виду, что при достижении максимального количества, которое умещается в экран, вкладки не должны уменьшаться, а должны появляться кнопки прокрутки, как в Total Commander?
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@kurai
Видео работы множества вкладок, на примере CentBrowser https://yadi.sk/i/dSOiyJ33JA1ksQ
Подобный функционал есть и у Firefox
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@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Видео работы множества вкладок, на примере CentBrowser
Прокручивание колёсиком мыши над панелью вкладок есть в Вивальди.
Меню / Настройки / Вкладки / Группа настроек "Возможности вкладок" / Блок "Переход между вкладками" / Галка "Переключать вкладки прокруткой"
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@kurai Это не то, я имею ввиду следующие
- минимальная ширина вкладки задаётся в настройках
- если вкладки не помещаются в окно, то они как бы прячутся слева или справа, как в Firefox и CentBrowser (видео)
- навигация (просто прокрутка, а не переключение вкладки колёсиком мыши) по скрытым вкладкам колёсиком мышки (centbrowser), либо как в firefox 2 кнопками слева и справа (на скриншоте)
Сейчас всё это выглядит примерно так и открыть ещё 100 вкладок, приведёт к полной неразберихе
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@vivald1pro никогда не возникала необходимость открывать много вкладок, но посмотрел на бесконечновкладчатость в центбраузе - да, удобно. Со здешним эскизным видом оно даже лучше будет.
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Работа над реализацией функции, позволяющей решить проблему большого количества вкладок, уже идёт. Подробнее не скажу.
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@Shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Работа над реализацией функции, позволяющей решить проблему большого количества вкладок, уже идёт. Подробнее не скажу.
когда стоит ожидать?
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@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@Shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Работа над реализацией функции, позволяющей решить проблему большого количества вкладок, уже идёт. Подробнее не скажу.
когда стоит ожидать?
Скоро.
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TheDoctorChannel
Господи, чёртовы извращенцы многовкладчики. Вам для этого уже и так дали группы вкладок
И дали сессии, чтобы можно было отложить что то на потом и вернуться к этому в том виде в котором оно было оставлено
Нет им ещё нужно всякого барахла напихать в браузер. Пусть разработчики работают над реально недостающими вещами.
Хотя под минимальным размером вкладки подписываюсь, но чтобы этот размер сохранялся в нескольких вкладках до и после активной вкладки, а остальные уменьшали свой размер, как минимум это было бы довольно стильно.
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@TheDoctorChannel said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Господи, чёртовы извращенцы многовкладчики. Вам для этого уже и так дали группы вкладок
И дали сессии, чтобы можно было отложить что то на потом и вернуться к этому в том виде в котором оно было оставлено
Нет им ещё нужно всякого барахла напихать в браузер. Пусть разработчики работают над реально недостающими вещами.
Хотя под минимальным размером вкладки подписываюсь, но чтобы этот размер сохранялся в нескольких вкладках до и после активной вкладки, а остальные уменьшали свой размер, как минимум это было бы довольно стильно.
не осуждай, я привык к удобству большого количества вкладок как в Firefox
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@shpankov
А как скоро?
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@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@shpankov
А как скоро?
Уже сделали. Группировка вкладок в двухпанельном режиме.
А в новой версии добавится ещё один способ работы с группами вкладок.
-
@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Уже сделали. Группировка вкладок в двухпанельном режиме.
А в новой версии добавится ещё один способ работы с группами вкладок.
Мне не нужно группирование вкладок, мне надо чтобы была возможность как в Firefox:
- открыть 1000 вкладок без группировки
- чтобы у них сохранилась минимальная ширина (у всех вкладок, а не только у активной)
- пролистывать открытые вкладки с помощью стрелок как на картинке и с помощью колёсика (без переключения активной вкладки)
-
@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Уже сделали. Группировка вкладок в двухпанельном режиме.
А в новой версии добавится ещё один способ работы с группами вкладок.
Мне не нужно группирование вкладок, мне надо чтобы была возможность как в Firefox:
- открыть 1000 вкладок без группировки
- чтобы у них сохранилась минимальная ширина (у всех вкладок, а не только у активной)
- пролистывать открытые вкладки с помощью стрелок как на картинке и с помощью колёсика (без переключения активной вкладки)
Именно такой реализации нет и не планируется. Можете попробовать вкладки слева-справа - тогда вы сможете пролистывать тысячу вкладок без изменения ширины вкладки.
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@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Уже сделали. Группировка вкладок в двухпанельном режиме.
А в новой версии добавится ещё один способ работы с группами вкладок.
Мне не нужно группирование вкладок, мне надо чтобы была возможность как в Firefox:
- открыть 1000 вкладок без группировки
- чтобы у них сохранилась минимальная ширина (у всех вкладок, а не только у активной)
- пролистывать открытые вкладки с помощью стрелок как на картинке и с помощью колёсика (без переключения активной вкладки)
Именно такой реализации нет и не планируется. Можете попробовать вкладки слева-справа - тогда вы сможете пролистывать тысячу вкладок без изменения ширины вкладки.
а в чем проблема реализовать подобную возможность, например у CentBrowser на базе Chromium она реализована.
-
@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@vivald1pro said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
@shpankov said in Бесконечное количество вкладок как в Firefox:
Уже сделали. Группировка вкладок в двухпанельном режиме.
А в новой версии добавится ещё один способ работы с группами вкладок.
Мне не нужно группирование вкладок, мне надо чтобы была возможность как в Firefox:
- открыть 1000 вкладок без группировки
- чтобы у них сохранилась минимальная ширина (у всех вкладок, а не только у активной)
- пролистывать открытые вкладки с помощью стрелок как на картинке и с помощью колёсика (без переключения активной вкладки)
Именно такой реализации нет и не планируется. Можете попробовать вкладки слева-справа - тогда вы сможете пролистывать тысячу вкладок без изменения ширины вкладки.
а в чем проблема реализовать подобную возможность, например у CentBrowser на базе Chromium она реализована.
Проблема в ограниченности ресурсов. Мы стараемся работать над более востребованными функциями и опциями. против прокрутки стрелочками было много возражений от пользователей. Да и на голосовании никто не поддержал эту идею:
https://forum.vivaldi.net/topic/53810/скролл-вкладок