Господи, чёртовы извращенцы многовкладчики. Вам для этого уже и так дали группы вкладок



И дали сессии, чтобы можно было отложить что то на потом и вернуться к этому в том виде в котором оно было оставлено



Нет им ещё нужно всякого барахла напихать в браузер. Пусть разработчики работают над реально недостающими вещами.

Хотя под минимальным размером вкладки подписываюсь, но чтобы этот размер сохранялся в нескольких вкладках до и после активной вкладки, а остальные уменьшали свой размер, как минимум это было бы довольно стильно.