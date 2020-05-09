отсутствие звука в браузере
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DeadlyBlackBanana
в браузере не воспроизводится звук
никаким образом
в остальных приложениях и в самой винде звук работает
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@DeadlyBlackBanana said in отсутствие звука в браузере:
никаким образом
Каким например?
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DeadlyBlackBanana
ни в наушниках, ни в динамиках
ни в видео, ни в аудио форматах
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@DeadlyBlackBanana На всех сайтах или на некоторых? Что в микшере громкости?
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@DeadlyBlackBanana Что здесь
vivaldi://settings/webpages/в "Настройки доступа" и "Плагины"
или в хромовских
chrome://settings/content/sound
@kurai Что в микшере громкости?
Как давно началась проблема?
Какие действия предпринимали сами, чтобы решить проблему?
На чистом профиле пробовали?
Хотите чтобы вам помогли или дали дельный совет, описывайте Всё и Сразу - как у доктора.
Пока мы будем заниматься перепиской и задавать наводящие вопросы, проблема так и не решится.
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https://squadd.io
Посмотрите у вас на этом сайте звук играет?
Если да, то значит у меня что-то не так в настройках - подскажите как починить.
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@Asyl said in отсутствие звука в браузере:
Посмотрите у вас на этом сайте звук играет?
Нет.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Asyl said in отсутствие звука в браузере:
https://squadd.io
Посмотрите у вас на этом сайте звук играет?
Если да, то значит у меня что-то не так в настройках - подскажите как починить.
Проверил в linux - играет.
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sedative29rus
@Shpankov в linux играет, на винде - нет.
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@Asyl said in отсутствие звука в браузере:
У меня есть на этом сайте музыка, первый раз на Яву ошибку выдало, но потом всё нормально пошло
Винда 7 64
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@coleslaw у меня тоже пропал звук в браузере. решил попробовать вивалди вместо оперы. но пока только время трачу на решение каких то проблем ><
просто сидел на форумах, решил ютуб открыть и звука нету. хотя в другом браузере все работает.
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@uchenick said in отсутствие звука в браузере:
@coleslaw у меня тоже пропал звук в браузере. решил попробовать вивалди вместо оперы. но пока только время трачу на решение каких то проблем ><
просто сидел на форумах, решил ютуб открыть и звука нету. хотя в другом браузере все работает.
мдааа. небыло браузера в микшер громкости, слева выбрал окно и там нажал на звук, и все сразу появилось. осталось найти почему прокси не работает хд
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@uchenick said in отсутствие звука в браузере:
@uchenick said in отсутствие звука в браузере:
@coleslaw у меня тоже пропал звук в браузере. решил попробовать вивалди вместо оперы. но пока только время трачу на решение каких то проблем ><
просто сидел на форумах, решил ютуб открыть и звука нету. хотя в другом браузере все работает.
мдааа. небыло браузера в микшер громкости, слева выбрал окно и там нажал на звук, и все сразу появилось. осталось найти почему прокси не работает хд
только теперь приходится вручную каждый раз нажимать на звук вручную чтобы он появился.... хотя в проигрывателе и микшер все нормально
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TalkingBird
Возникла та же ситуация, а потом обратил внимание на то что почему-то все мои вкладки после приостановки работы заглушились. Посмотрите на иконку вкладки наверху - там стоит знак заглушенного звука, что решается через пкм. А вот в долгосрочной перспективе я не знаю, что делать.
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Вчера пропал звук, есть везде и системные и в других браузерах, только в Вивальди нет
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@sboa Вопрос решен:
Вчера обновил драйвер Nvidia, сегодня откатил на старый драйвер и все завелось
Вопрос не решен, через время звук магическим образом опять исчезает
Перезагрузил Вивальди, опять появился звук...
Наблюдаю дальше
Получается такая штука:
Если открыта страница с Ютуб и перезапустить Вивальди, то появляется звук на странице, но стоит закрыть страницу или перейти на другую открытую вкладку с ютубом, то звук пропадает.
Происходит это и с другими сервисами, кроме Ютуба
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@sboa А что у вас стоит в настройках звука вкладок?
Меню / Настройки / Вкладки / листайте в самый низ / блок настроек "Выключить звук на вкладке".
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@sboa Попробуйте советы из этой статьи https://help.vivaldi.com/desktop/troubleshoot/troubleshooting-issues/
В первую очередь проверьте на чистом профиле.