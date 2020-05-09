@DeadlyBlackBanana Что здесь vivaldi://settings/webpages/ в "Настройки доступа" и "Плагины"

или в хромовских chrome://settings/content/sound

@kurai Что в микшере громкости?

Как давно началась проблема?

Какие действия предпринимали сами, чтобы решить проблему?

На чистом профиле пробовали?

Хотите чтобы вам помогли или дали дельный совет, описывайте Всё и Сразу - как у доктора.

Пока мы будем заниматься перепиской и задавать наводящие вопросы, проблема так и не решится.

