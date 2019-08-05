Отключить окно подтверждения при сохранении файла.
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Добрый вечер. В настройках не нашла . Как-то можно отключить?
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cOAPerator
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@cOAPerator Немного не то. Я имею в виду
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@AnnetkoO Это системные уведомления, а не браузерные. Посмотрите настройки безопасности системы.
А остальным комментаторам с картинками-мемами нужно понять, что у пользователей есть очень разный опыт работы с компьютерами. От вас ждут помощи, а не весёлых картинок.
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@Shpankov Спасибо огромное за ответ. Я предполагала, что это Windows 10 , но решила удостовериться здесь. Я через групповые политики отключила защитника Видимо это и сыграло роль.
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вроде это только в Vivaldi так. То есть например при попытке скачать с сайта opera.com онлайн установщик через браузер Vivaldi, тоже появляется такое окошко .
А вот если качать тот же самый файл с браузера Opera или Google Chrome, то нет такого уведомления.
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@temkem Еще прочитала на просторах интернета, что типа зависит от подписи приложения...не знаю почему , например WPS Office , довольно таки популярный продукт, определяется как потенциально вредоносный компьютеру. Добавлю, что я отключила все мыслимые и немыслимые уведомления в Windows 10, всякие там нотификации от брандмауэра и так далее , но увы ...воз и ныне там. При этом, если выбираю " Сохранить как" , без проблем, никакие окошки не вылазят. Вообщем странно все это:)))
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@AnnetkoO у меня Win. 7 , штатный антивирус отключен,других нет, но вот такое дополнительное уведомление вылазит у Vivaldi только.
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@temkem Так вот у меня тоже, как бы только у Вивальди. Но уважаемый Shpankov написал, что проблема в винде. Что ж , остается только верить на слово.
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@temkem said in Отключить окно подтверждения при сохранении файла.:
@AnnetkoO у меня Win. 7 , штатный антивирус отключен,других нет, но вот такое дополнительное уведомление вылазит у Vivaldi только.
@AnnetkoO said in Отключить окно подтверждения при сохранении файла.:
@temkem Так вот у меня тоже, как бы только у Вивальди. Но уважаемый Shpankov написал, что проблема в винде. Что ж , остается только верить на слово.
Так, возможно, я ошибся и проблема в каких-то хвостах Chromium.
Попробуйте следующие шаги.
- Откройте адрес chrome://settings
- Прокрутите страницу вниз и нажмите "Дополнительные"
- Откройте раздел "Синхронизация сервисов Vivaldi. Остальные настройки конфиденциальности, безопасности и сбора данных"
- Отключите опцию "Безопасный просмотр (защищает вас и ваше устройство от опасных сайтов)"
Напишите, помогло ли это.
P.S. Также можно попробовать напрямую перейти по ссылке chrome://settings/syncSetup
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@Shpankov там я сразу все галки снимаю после каждой переустановки Vivaldi.
В общем мне не помогает.
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@Shpankov Так я уже, часов за пять до вашего ответа...К сожалению браузер не дает прикрепить изображение. Щас залила на хостинг.
https://ibb.co/cb4ZN07
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В общем у себя нашел в чём причина.
Получается наоборот - если снять галку
"Настройки>Приватность>Включить защиту от фишинга и зловредного ПО",
то такое уведомление появляется, а если поставить галку обратно, то не появляется.
И кстати понаблюдал и заметил что если снять галку
"Настройки>Приватность>Включить защиту от фишинга и зловредного ПО" , то в хромиумовских настройках
"Безопасный просмотр (защищает вас и ваше устройство от опасных сайтов)" тоже становится в отключенное положение.
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@temkem said in Отключить окно подтверждения при сохранении файла.:
"Настройки>Приватность>Включить защиту от фишинга и зловредного ПО",
то такое уведомление появляется, а если поставить галку обратно, то не появляется.
Хм, странно. На первый взгляд - нелогичное поведение. Но если Google хочет заставить пользователей включить эту галку - то тогда появление этого надоедающего диалога вполне логично.
Попробую поговорить с нашими разработчиками, отвечающими за приватность.
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@temkem Можете прислать ссылки на файлы, при загрузке которых такое уведомление появляется?
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@temkem said in Отключить окно подтверждения при сохранении файла.:
@Shpankov
https://ru.malwarebytes.com/mwb-download/thankyou
https://www.opera.com/computer/thanks?ni=stable&os=windows
https://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/latest/help/install_flash_player_ppapi.exe
https://www.emsisoft.com/en/home/emergencykit/download/
Должны быть какие-то ещё условия. У меня не воспроизводится ни со снятой, ни с установленной галочкой на данной опции.
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@temkem привет. Спасибо за помощь. Однако внезапно. Поставила чекбокс - Включить защиту от фишинга и зловредного ПО и надоедливое окно подтверждения исчезло. По мне, не логично.))) Но в целом хотя бы так проблема решена.
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В общем, пока получается следующая картина. Если вы включаете в настройках защиту от фишинга (это встроенный гугловский инструмент) - данное предупреждение не появляется, т.к. браузер проверяет в базе данных гугл безопасность данного файла. А если вы отключаете опцию защиты, то браузер начинает вас пугать загружаемыми экзешками, т.к. не может их проверить.
Можно ли отключить это предупреждение совсем - пока не в курсе.