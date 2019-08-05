В общем у себя нашел в чём причина.

Получается наоборот - если снять галку

"Настройки>Приватность>Включить защиту от фишинга и зловредного ПО",

то такое уведомление появляется, а если поставить галку обратно, то не появляется.

И кстати понаблюдал и заметил что если снять галку

"Настройки>Приватность>Включить защиту от фишинга и зловредного ПО" , то в хромиумовских настройках

"Безопасный просмотр (защищает вас и ваше устройство от опасных сайтов)" тоже становится в отключенное положение.