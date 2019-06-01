Снова всё пропало.
-
Просто пиздец. Иных слов я не могу подобрать. Использовал вивальди на одном компьютере, синхронизировал.
Поставил на второй, он требует с меня пароль дешифровки(мастер-пароль). На кой хрен мне усрался ещё 1 пароль?
Я отказался, я не настраивал мастер-пароль, в итоге синхронизация типа прошла успешно, однако данные с первого компьютера успешно просрались.
Спасибо тому дауну, что придумал мастер-пароль.
Как мне теперь пользоваться браузером? Держать в голове два пароля, чтобы не потерять все в один прекрасный момент?
-
@tempale Напишите подробнее, что и как делали. По вашему описанию не очень понятно.
-
-
Настроил вивальди на первом компьютере, синхронизировал.
-
После неудачного обновления виндовс до 1903, я переустановил всё начисто. Вивальди синхронизировался как надо, никаких мастер-паролей с меня не требовал. Это я пишу к тому, что синхронизация действительно была удачной.
-
Установил вивальди на второй компьютер. Ввёл свой логин и пароль, но вивальди начал просить у меня ещё и мастер-пароль, от которого я отказался, как на первом компьютере, так же поступил и на втором. В результате, данные исчезли.
-
Эксперимента ради, на первом компьютере, я переименовал папку профиля вивальди, чтобы попробовать синхронизироваться, в итоге так и есть, данные успешно пропали.
Почему с меня требуют мастер-пароль, если я его не знаю т.к. я его не задавал, когда синхронизировался в первый раз? Дело принципа, я не хочу использовать ещё один лишний пароль! Ни в одном другом браузере такой фигни нету!
Страдаете за мои пароли? Сделайте как шзофренеки из яндекса! Т.е. на уровне настроек браузера, а не синхронизации! Или как делает майкрософт - до подтверждения по смс, пароли не синхронизируются. Мозилла требует подтверждения по почте... Зачем сразу затирать данные?
Даже если бы у меня и был мастер пароль. Банально поспешил, ткнул не туда - данные стёрлись.
-
-
Аналогичная ситуация.
Установил Вивальди дома, попробовал, понравилось, включил синхронизацию. Установил Вивальди на работе, синхронизировал данные с домашним, все хорошо. Пару месяцев пользовался. На домашнем компе назрел апгрейд, переустановил систему, переустановил Вивальди, включил синхронизацию.... и опа... просит мастер-пароль, который до этого никогда не вводил.
В результате, дома синхронизировать браузер не могу. Есть доступ к учетке, есть доступ ко всем данным на рабочем компе, а дома он превратился в бесполезное приложение.
-
@Akikoz said in Снова всё пропало.:
Аналогичная ситуация.
Установил Вивальди дома, попробовал, понравилось, включил синхронизацию. Установил Вивальди на работе, синхронизировал данные с домашним, все хорошо. Пару месяцев пользовался. На домашнем компе назрел апгрейд, переустановил систему, переустановил Вивальди, включил синхронизацию.... и опа... просит мастер-пароль, который до этого никогда не вводил.
В результате, дома синхронизировать браузер не могу. Есть доступ к учетке, есть доступ ко всем данным на рабочем компе, а дома он превратился в бесполезное приложение.
Попробуйте следующие шаги в браузере, где просит мастер-пароль.
Включите синхронизацию, введите логин и пароль для входа в учётную запись.
Затем обязательно поставьте галочку "Запомнить пароль" ниже.
Затем оставьте поле мастер-пароля пустым и просто нажмите ОК.
Должно сработать.
-
@Shpankov Не сработало.
В разделе синхронизации ввожу имя и пароль, ставлю галочку "запомнить", жму вход.
В аккаунт вхожу без проблем. Далее, вижу текст: "ваши данные зашифрованы, для дешифрации бла бла бла.."
После этого появляется поле для мастер-пароля, а ниже либо "дешифровать", либо "не помню пароль". ОК нажать негде.
Как я понимаю, наиболее приемлемый вариант - на рабочем компе, где актуальны дополнения, вкладки и прочее.., нужно синхронизацию отключить (данные в облаке удалятся) и затем включить и заново синхронизировать с новым мастер-паролем. Затем уже дома снова включить синхронизацию и ввести новый мастер-пароль?
-
@Akikoz said in Снова всё пропало.:
В разделе синхронизации ввожу имя и пароль, ставлю галочку "запомнить", жму вход.
В аккаунт вхожу без проблем. Далее, вижу текст: "ваши данные зашифрованы, для дешифрации бла бла бла.."
Так, может, вы назначали пароль? А в первой версии ставили галочку "сохранить пароль"?
Также на первом компьютере можно сделать сброс данных на сервере и затем включить синхронизацию снова - все данные запишутся на сервер из текущей версии. при этом можно не назначать мастер-пароль - просто ставьте галочку "Запомнить пароль" везде
-
@Shpankov Пароль точно не назначал, поскольку узнал о нем только при третьей инсталляции Вивальди, когда он его запросил. Галочки обычно ставлю, но точно уже и не вспомню, конечно.
Не назначать мастер-пароль определенно не стоит, ибо при очередной установке браузер его запросит и до-свидания синхронизация. Послезавтра буду на работе пытаться синхронизировать все заново, расскажу о результатах, если что.
-
@Akikoz said in Снова всё пропало.:
@Shpankov Пароль точно не назначал, поскольку узнал о нем только при третьей инсталляции Вивальди, когда он его запросил. Галочки обычно ставлю, но точно уже и не вспомню, конечно.
Не назначать мастер-пароль определенно не стоит, ибо при очередной установке браузер его запросит и до-свидания синхронизация. Послезавтра буду на работе пытаться синхронизировать все заново, расскажу о результатах, если что.
OK
На всякий случай лучше сделать бэкап всего профиля (или папки Default).
-
@Shpankov В общем, причина выяснилась. При первых двух установках для шифрования использовался пароль учетной записи. На третий раз, браузер даже не предложил использовать пароль учетки, захотел только мастер-пароль. Странное поведение.
link text
На актуальном компе сохранил профиль, отменил синхронизацию и запустил заново уже с мастер-паролем. Дома проверю...
-
HellGerhard
@Akikoz said in Снова всё пропало.:
использовался пароль учетной записи
Так они же не одинаковые, на 2 разных машинах?
-
@HellGerhard В смысле? Аккаунт на Вивальди один. Соответственно, пароль учетной записи Vivaldi.net один.
-
Semenov-Sherin
@Akikoz said in Снова всё пропало.:
В смысле? Аккаунт на Вивальди один. Соответственно, пароль учетной записи Vivaldi.net один.
Второй пароль нужен, чтобы зашифровать данные. Если кто-то узнает пароль от учётной записи и попытается через нее вытащить другие данные (тупо залогинившись в браузере), у него ничего не выйдет: без второго пароля синхронизация не начнётся.
Вообще, это удобно. Возможно, это действительно какой-то баг. У меня вот уже был установлен второй пароль, проблем с синхронизацией не было.
-
кстати... вот не могу понять логику поведения экспорта/импорта паролей в хромиумовских настройках Vivaldi. То есть изначально(по дефолту в хромиумовских настройках Vivaldi) уже есть возможность экспортировать пароли, но вот даже во флагах если включить импорт пролей и перезапустить Vivaldi, то он не принимает этот свой же этот файл, который из него же и был экспортирован.
-
@temkem said in Снова всё пропало.:
кстати... вот не могу понять логику поведения экспорта/импорта паролей в хромиумовских настройках Vivaldi. То есть изначально(по дефолту в хромиумовских настройках Vivaldi) уже есть возможность экспортировать пароли, но вот даже во флагах если включить импорт пролей и перезапустить Vivaldi, то он не принимает этот свой же этот файл, который из него же и был экспортирован.
Не смог повторить. Пароли были экспортированы и импортированы без проблем.
-
@Shpankov интересно... А вы на Windows это проделывали или на другой ОС ?
-
@temkem said in Снова всё пропало.:
@Shpankov интересно... А вы на Windows это проделывали или на другой ОС ?
Windows 7 и Linux.
-
@Shpankov хм... а у меня это не работает. Проверял на семёрке.
-
@temkem said in Снова всё пропало.:
@Shpankov хм... а у меня это не работает. Проверял на семёрке.
Возможно, есть разница в процедурах. Напишите, в каком порядке и что вы делаете точно.
-
@Shpankov захожу на хромиумовскую страницу паролей
chrome://settings/passwords
там нажимаю на значок вертикальное троеточие и во всплывающем меню выбираю "Экспортировать". Сохраняется файл с расширением "CSV" (.csv)
Затем включаю флаг #PasswordImport , перезпускаю Vivaldi и опять иду в хромиумовские настройки в раздел "Пароли" , там опять нажимаю на вертикальное троеточие и во всплывающем меню нажимаю "Импортировать" , укзываю тот файл который перед этим Экспортировал и начего не происходит.