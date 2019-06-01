Просто пиздец. Иных слов я не могу подобрать. Использовал вивальди на одном компьютере, синхронизировал.

Поставил на второй, он требует с меня пароль дешифровки(мастер-пароль). На кой хрен мне усрался ещё 1 пароль?

Я отказался, я не настраивал мастер-пароль, в итоге синхронизация типа прошла успешно, однако данные с первого компьютера успешно просрались.

Спасибо тому дауну, что придумал мастер-пароль.

Как мне теперь пользоваться браузером? Держать в голове два пароля, чтобы не потерять все в один прекрасный момент?