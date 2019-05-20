Как перевести страницу целиком?
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Можно ли в "Вивальди" перевести страницу целиком с английского на русский с сохранением расположения ее элементов как в SRWare Iron? Расширение "Google Переводчик" переводит только отдельные выделенные куски и открывает при этом отдельную вкладку на которую помещает переведенный текст. Очень неудобно читать английскую справку Вивальди при таком переводе.
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ПКМ, Копировать адрес страницы.
Открываете https://translate.yandex.ru или https://translate.google.ru, вставляете скопированный адрес страницы и получаете перевод всей страницы. Еще удобно поставить расширение Google Переводчик из магазина расширений. Нажимаете на любой странице его кнопку и кнопку ПЕРЕВЕСТИ СТРАНИЦУ.
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Можно использовать моё любимое приложение QTranslate
Оно позволяет переводить выделенные фрагменты сайта или элементов интерфейса во всплывающем полупрозрачном окне.
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@kurai Спасибо, попробую.
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@coleslaw Спасибо
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@Nikolay68 Так в том то и дело, что расширение Google Переводчик у меня как раз установлено в Vivaldi, но при нажатии на "Перевести страницу" ничего не происходит. Приходится выделять фрагменты и только тогда через контекстное меню Google Переводчиком можно перевести, но перевод выдается в отдельной вкладке. Про сервис https://translate.google.ru знал но забыл, спасибо что напомнили, буду иметь в виду.
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matsuk680424
@Nikolay68 said in Как перевести страницу целиком?:
Еще удобно поставить расширение Google Переводчик из магазина расширений. Нажимаете на любой странице его кнопку и кнопку ПЕРЕВЕСТИ СТРАНИЦУ.
Вот спасибо за подсказку - стоит это расширение, но просто не обращал внимание именно на эту возможность. А по сути - тоже эта проблема интересовала - в Хроме удобно реализован перевод страницы целиком через контекстное меню.
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matsuk680424
@client007 said in Как перевести страницу целиком?:
но при нажатии на "Перевести страницу" ничего не происходит.
Так для этого нужно в поле ввода во всплывающем меню при нажатии на кнопку этого расширения вставить адрес страницы, которую необходимо перевести - откроется во вкладке с переводом и оригинальным форматированием, сейчас проверил - действительно работает. Хотя в Хроме через контекстное меню всё равно удобнее...
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Shpankov Vivaldi Team
В расширении достаточно нажать кнопку "Перевести страницу".
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@client007 said in Как перевести страницу целиком?:
при нажатии на "Перевести страницу" ничего не происходит.
У меня при нажатии на "Перевести страницу",
сразу переводит всю станицу на той же вкладке.
Вивальди установил только вчера. Версия не знаю какая.
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Рекомендую присмотреться к ImTranslator. Не без претензий, с копипастой со страниц иногда конфликты случаются, однако в целом крайне удобен. Перевод с четырёх сервисов, перевод в попапе, перевод страницы, контекстные меню, высокий потенциал кастомизации итп.
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Использую XTranslate.
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Есть что-то похожее как на гифке, чтобы переводило всю страницу, а не подменяло ее или создавало новую вкладку ?
эти расширения не могут точно также как на гифке, так что их можете не советовать, это не то
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@qraizer ImTranslator работает не везде, например на сайте Steam, а вот edge переводит где угодно
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Вообще-то я спервоначалу сказал, что он не без претензий. В целом, проблемы типа как со Стимом бывают крайне редко, я натыкался буквально на пару порталов. Но даже там есть альтернатива:
https://youtu.be/hqVJGpuQbak
или на худой конец переводить выделением в попапе.
Но так и быть, @EvilRaven , кому внезапно подходит Эдж, тем ImTranslator для Vivaldi не буду советовать, договорились.
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@qraizer said in Как перевести страницу целиком?:
Вообще-то я спервоначалу сказал, что он не без претензий. В целом, проблемы типа как со Стимом бывают крайне редко, я натыкался буквально на пару порталов. Но даже там есть альтернатива:
https://youtu.be/hqVJGpuQbak
или на худой конец переводить выделением в попапе.
Но так и быть, @EvilRaven , кому внезапно подходит Эдж, тем ImTranslator для Vivaldi не буду советовать, договорились.
не тоже самое, но тоже неплохой вариант, я как-то не додумался выделять всю страницу через CTRL+A, надеюсь сделают встроенную функцию перевода как у хрома или браузера edge, но мне наверное пока сойдет и такой вариант. Благодарю!
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@EvilRaven , это, конечно, костыль. Но работающий. Не думаю, что из-за этого недостатка стоит отказываться от Vivaldi в пользу Edge, но тут каждому своё.
А вообще, мне непонятно, почему на этой паре (?) порталов ImTranslator не может справиться с задачей, которая успешно им решается практически везде. Наверное, дело в особой структуре ответа сервера или хитрых скриптов на странице. Мож автору багрепорт отправить?..
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https://chrome.google.com/webstore/detail/s3translator/debnnjfbneojbmioajinefnflopdohjk?hl=ru
S3 Translator топ приложение для перевода
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