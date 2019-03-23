Периодически падает браузер
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В последнее время начал испытывать проблемы со стабильностью браузера. В какой-то момент по нажатию на какую-нибудь страницу браузер просто закрывается безо всяких ошибок и оповещений. Как будто в крестик ткнул, только в центре поисковой страницы. Начал замечать такую штуку уже почти ежедневно, до этого падений не было, вот в последние несколько обновлений точно эта проблема наблюдается.
Пользуюсь браузером в качестве основного, и стал замечать, что незадолго до падения (за пол часа там, час) начинают появляться эдакие подлагивания при вводе текста в любых формах, то бишь он на пол секунды задумывается, а потом выдаёт сразу несколько набранных за это время букв.
Уловить какую-то вменяемую закономерность не смог, просто в определённый момент начинаются небольшие подлагивания во время набора текста, а потом я нажимаю на очередную ссылку на странице, и браузер просто выключается.
Браузер у меня открыт всё время, а компьютер на ночь я кладу в гибернацию вместо выключения, возможно, из-за этого со временем в браузере что-то копиться стало, и в один момент переполняется, что приводит к аварийному завершению. Однако, раньше такой проблемы мною замечено не было.
Текущая версия Vivaldi стабильная 2.3.1440.61, на ней падения всё ещё есть, операционная система windows 8.1
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@Aneugene Попробуйте определить, при каких условиях происходит падение. Проверьте на чистой установке, без расширений - будут падения повторяться или нет.
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@Shpankov при каких условиях такое происходит - определить не могу. В последний раз я вбил что мне нужно в поисковую строку в яндексе, нажал на первую ссылку - и браузер вылетел. После повторного запуска браузера открылся тот же яндекс, я просто ткнул на ту же самую ссылку - и она исправно открылась. Закономерностей не уловил, хотя пытался. Собсна, пост написал поэтому, в противном случае с точной закономерностью я бы в багрепорт сунулся, а не сюда, вдруг у кого тоже при именно длительном непрерывном использовании браузера он падает. Проверить на чистой установке трудновато, ибо нужно для этого переустанавливать браузер и достаточно долго его дёргать, но я пробовал отключать большинство расширений, и проблема оставалась.
Сам браузер ставился с нуля где-то месяц-полтора назад, когда я переустановил систему, собственно. Поэтому система условно новая, браузер тоже
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@Aneugene said in Периодически падает браузер:
@Shpankov при каких условиях такое происходит - определить не могу. В последний раз я вбил что мне нужно в поисковую строку в яндексе, нажал на первую ссылку - и браузер вылетел. После повторного запуска браузера открылся тот же яндекс, я просто ткнул на ту же самую ссылку - и она исправно открылась. Закономерностей не уловил, хотя пытался. Собсна, пост написал поэтому, в противном случае с точной закономерностью я бы в багрепорт сунулся, а не сюда, вдруг у кого тоже при именно длительном непрерывном использовании браузера он падает. Проверить на чистой установке трудновато, ибо нужно для этого переустанавливать браузер и достаточно долго его дёргать, но я пробовал отключать большинство расширений, и проблема оставалась.
Сам браузер ставился с нуля где-то месяц-полтора назад, когда я переустановил систему, собственно. Поэтому система условно новая, браузер тоже
Для проверки имеет смысл повторять те же шаги, что и перед падением, на чистой версии браузера, с новым профилем и без расширений. Затем постепенно добавлять расширения и настройки, пока снова не будет падения.
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@Shpankov я говорю, что падения рандомны, и перед ними происходит достаточно дохрена действий. То бишь если после падения я повторю свои действия за последние минут 15 (уже делал), то они пройдут гладко и без единого фриза, а повторять свою обычную деятельность за браузером, но без расширений и настроек, в течение многих часов, ожидая, когда же он наконец упадёт или нет (сегодня, например, не падал ещё, хотя я хрен знает сколько действий с ним делал, и в яндексе искал тоже за сегодня), тяжеловато. Я, конечно, ещё попробую посидеть и подокументировать свои действия незадолго до падения, но пока корелляций между работой в браузере и падениями не выявлено. И написал я сюда, собственно, не столько чтобы мне подсказали мои дальнейшие действия, сколько в надежде, что я не одинок, и найти более точную причину такого явления совместно было бы несколько проще, что ли. Ибо если б я выявил хоть какую закономерность, я бы слил её в багрепорт.
Прежде чем повторять свои шаги перед падением на чистой версии, надо убедиться, что ли, что эти шаги на текущей сборке вызывают сбои, ибо непонятно будет, то ли проблема в этом расширении, то ли просто по таймауту не словил ещё ошибку
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@Aneugene said in Периодически падает браузер:
@Shpankov я говорю, что падения рандомны, и перед ними происходит достаточно дохрена действий. То бишь если после падения я повторю свои действия за последние минут 15 (уже делал), то они пройдут гладко и без единого фриза, а повторять свою обычную деятельность за браузером, но без расширений и настроек, в течение многих часов, ожидая, когда же он наконец упадёт или нет (сегодня, например, не падал ещё, хотя я хрен знает сколько действий с ним делал, и в яндексе искал тоже за сегодня), тяжеловато. Я, конечно, ещё попробую посидеть и подокументировать свои действия незадолго до падения, но пока корелляций между работой в браузере и падениями не выявлено. И написал я сюда, собственно, не столько чтобы мне подсказали мои дальнейшие действия, сколько в надежде, что я не одинок, и найти более точную причину такого явления совместно было бы несколько проще, что ли. Ибо если б я выявил хоть какую закономерность, я бы слил её в багрепорт.
Прежде чем повторять свои шаги перед падением на чистой версии, надо убедиться, что ли, что эти шаги на текущей сборке вызывают сбои, ибо непонятно будет, то ли проблема в этом расширении, то ли просто по таймауту не словил ещё ошибку
Попробуйте команду из консоли (или пропишите в ярлык запуска) vivaldi --enable-logging --v=1, результаты будут записываться в файл chrome_debug.log в профиле. Вот его и нужно прикладывать к сообщению об ошибке.
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То же самое наблюдаю чаще всего именно взаимодействуя с Яндексом.
Открывая какой-нибудь сайт из топа, я получаю падение браузера. Повторное открытие того же сайта из Яндекса уже происходит нормально.
Падение происходит примерно через секунду после создания новой вкладки, вероятно, что-то не то происходит в момент редиректа со ссылки Яндекса на реальный URL сайта.
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@mikurrey вообще-то, кстати, да, обратил внимание, что именно из Яндекса падает. Прямо сейчас решил проверить (аптайм таки набрался более-менее), открыл Яндекс, вбил рандомный запрос, ткнул во вторую ссылку на википедию и словил падение. Походу, всё же дело в каком-то конфликте Vivaldi и Яндекса, надо будет включить логи, добиться падения и самому их просмотреть.
У меня, кстати, новая вкладка открыться не успевает, я тупо тыкаю в ссылку, и происходит падение. При загрузке браузера обратно последней страницей светится именно поисковая Яндекса, а не то, куда я ткнул, но я хз
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@Aneugene Да, аналогичное поведение было замечено еще в версии 2.3! В версии 2.4 за несколько дней было 3 падения при переходе по ссылкам необязательно из яндекса. При этом берусь утверждать, что в версии 2.3 отключение плагинов не спасает.
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@kuty персонально что я для себя выработал, некий паттерн, при котором наблюдаю почти стопроцентное падение: надо дождаться определённого аптайма, я не знаю, но примерно раз в день точно срабатывает, после надо зайти на яндекс, вбить любой запрос, и ткнуть по любой (я обычно в первую-вторую тыкаю) из предоставленных яндексом ссылок ДО того, как страница полностью загрузится.
Причём это именно работает по прошествию определённого времени. То бишь браузер упал, я его запустил снова, и сходу такой фокус не получается, он будет исправно открывать выбранные ссылки. После падения надо выждать определённое вполне ощутимое время (около дня, хотя точные замеры я не проводил), прежде чем такая последовательность начнёт приводить к падению.
Что характерно - на других ссылках я падений не замечал. То есть на других сайтах всё работает нормально, и в гугле, где я ищу большинство информации, собственно, у меня ни разу браузер не падал, но стоит мне вспомнить о баге, теста ради быстренько запустить яндекс, вбить любой запрос, и тут же ткнуть в любую ссылку, как только этот элемент появится на экране - ловлю падение. @Shpankov , что скажете об этой ситуации? Вот, думаем с людьми, уже и пресловутый паттерн вырисовывается. У команды тестеров падения наблюдаются при таком взаимодействии с Яндексом?
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@Aneugene said in Периодически падает браузер:
Что характерно - на других ссылках я падений не замечал. То есть на других сайтах всё работает нормально, и в гугле, где я ищу большинство информации, собственно, у меня ни разу браузер не падал, но стоит мне вспомнить о баге, теста ради быстренько запустить яндекс, вбить любой запрос, и тут же ткнуть в любую ссылку, как только этот элемент появится на экране - ловлю падение. @Shpankov , что скажете об этой ситуации? Вот, думаем с людьми, уже и пресловутый паттерн вырисовывается. У команды тестеров падения наблюдаются при таком взаимодействии с Яндексом?
Для того, чтобы тестеры проверили, надо отправить подробный баг-репорт и приложить к нему лог браузера, о котором я писал чуть выше.
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При попытке навести курсор мыши/нажать на "Настройки Ctrl+F12" из углового меню сверху-слева, браузер закрывается, а при простом нажатие "Ctrl+F12", открываются настройки Vivaldi в отдельном окне !!!
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sedative29rus
@kozhnik said in Периодически падает браузер:
При попытке навести курсор мыши/нажать на "Настройки Ctrl+F12" из углового меню сверху-слева, браузер закрывается
Нет.
@kozhnik said in Периодически падает браузер:
а при простом нажатие "Ctrl+F12", открываются настройки Vivaldi в отдельном окне !!!
Да. Так и должно быть.
или вы имеете в виду, что при поставленной галочке
открывается новой окно, а в нём вкладка с настройками? Тогда тоже нет.
https://help.vivaldi.com/ru/featured-articles-ru/troubleshooting-issues/