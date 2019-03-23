В последнее время начал испытывать проблемы со стабильностью браузера. В какой-то момент по нажатию на какую-нибудь страницу браузер просто закрывается безо всяких ошибок и оповещений. Как будто в крестик ткнул, только в центре поисковой страницы. Начал замечать такую штуку уже почти ежедневно, до этого падений не было, вот в последние несколько обновлений точно эта проблема наблюдается.

Пользуюсь браузером в качестве основного, и стал замечать, что незадолго до падения (за пол часа там, час) начинают появляться эдакие подлагивания при вводе текста в любых формах, то бишь он на пол секунды задумывается, а потом выдаёт сразу несколько набранных за это время букв.

Уловить какую-то вменяемую закономерность не смог, просто в определённый момент начинаются небольшие подлагивания во время набора текста, а потом я нажимаю на очередную ссылку на странице, и браузер просто выключается.

Браузер у меня открыт всё время, а компьютер на ночь я кладу в гибернацию вместо выключения, возможно, из-за этого со временем в браузере что-то копиться стало, и в один момент переполняется, что приводит к аварийному завершению. Однако, раньше такой проблемы мною замечено не было.

Текущая версия Vivaldi стабильная 2.3.1440.61, на ней падения всё ещё есть, операционная система windows 8.1