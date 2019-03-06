@temkem На самом деле код стабильной версии и снапшота может сильно отличаться. Реально сильно, вплоть до разного формата закладок. И пока в тестовой версии не отработана синхронизация - можно получить массу странных глюков.

Но в любом случае, конечно, лучше отправлять баг-репорты с подробным описанием шагов.