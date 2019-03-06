Зачем ваш браузер без синхронизации?
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Не знаю про заметки, но браузер целыми днями пытается засинхронизироваться,но у него не получается. "Ошибка получения данных с сервера", "Ожидание завершения отправки данных" Просто слов нет. Честно.
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@lia said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
Не знаю про заметки, но браузер целыми днями пытается засинхронизироваться,но у него не получается. "Ошибка получения данных с сервера", "Ожидание завершения отправки данных" Просто слов нет. Честно.
Попробуйте обнулить синхронизацию и запустить вновь.
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@Shpankov несколько раз пробовал перезайти.
Vivaldi 2.4.1476.4 (Официальная сборка) (64 бит)
Хотя на стабильной версии всё нормально синхронизируется.
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@temkem А вы синхронизируете между стабильной и тестовой? Хм, я бы так не рисковал...
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@Shpankov ну, как бы нужные файлы конечно я заведомо бэкаплю и храню на всякий случай в укромном уголке)), а вот синхронизацию то надо же тестировать.
Да дело в том, что даже при входе только со снапшота в нем есть такая проблема. Естественно я пробовал несколько раз сбрасывать данные на сервере и входить опять, но вот именно на снапшоте есть проблема. Если тоже самое делаю на стабильной версии, то нет таких проблем.
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@temkem На самом деле код стабильной версии и снапшота может сильно отличаться. Реально сильно, вплоть до разного формата закладок. И пока в тестовой версии не отработана синхронизация - можно получить массу странных глюков.
Но в любом случае, конечно, лучше отправлять баг-репорты с подробным описанием шагов.
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Опять проблемы с синхронизацией?
Ощушение что тупит сервер и браузер просто не дожидается ответов.
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С синхронизацией действительно периодически что-нибудь происходит. Не часто, но неотвратимо. В воскресенье сервер был недоступен часа четыре, если не дольше. Мне не очень нужны новые свистелки, но хотелось бы, чтобы существующие работали надёжно.
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@finoderi Мы делаем всё возможное, чтобы сохранять стабильность синхронизации. Дело усложняется тем, что синхронизация существует не сама по себе, а тесно завязана на vivaldi.net и соответствующую систему аутентификации. Которая, в свою очередь, тесно завязана на системы аутентификации в онлайновой почте и в блогах. Таким образом, вся эта конструкция довольно неприятно реагирует на какие-то изменения в коде хотя бы одного узла.
Но мы, повторю, стараемся минимизировать сбои.
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Синхронизация опять не работает, ашыпка 502. Доколе?
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@finoderi said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
Синхронизация опять не работает, ашыпка 502. Доколе?
Опять что-то с серверами. У некоторых пользователей не открывается vivaldi.com и .net вообще.
Ну, и синхронизация тоже сбоит.
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@Shpankov чего-то стало так отображаться vivaldi.net
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@Shpankov ситуация вроде бы начинает стабилизироваться. В блоги/форум/синхронизацию впустило, но сама синхронизация в браузере пока не запускается.
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@temkem said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
@Shpankov чего-то стало так отображаться vivaldi.net
Сервер синхронизации сбоит из-за сервера авторизации. Всё взаимосвязано.
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@kurai said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
@Shpankov ситуация вроде бы начинает стабилизироваться. В блоги/форум/синхронизацию впустило, но сама синхронизация в браузере пока не запускается.
Серверы синхронизации в процессе перезапуска.
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Синхра не работает. Видимо опять проблема на сервере...
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@mifrvi есть такое
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V_Okorokov
Мда. Зашел сейчас с домашнего компа на Linux, запускаю браузер, он выдает ошибку синхронизации. Зашел в аккаунт заново - синхронизация прошла (с ошибкой типа конфликт с данными другого устройства) и сбились все данные входа. И, самое страшное, все сохраненные пароли. Теперь в настройках написано, что паролей вообще нет.
Елки. И что теперь делать. Интересно, на рабочем компе (там Win10) теперь тоже пароли все собьются?
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@V_Okorokov said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
Мда. Зашел сейчас с домашнего компа на Linux, запускаю браузер, он выдает ошибку синхронизации. Зашел в аккаунт заново - синхронизация прошла (с ошибкой типа конфликт с данными другого устройства) и сбились все данные входа. И, самое страшное, все сохраненные пароли. Теперь в настройках написано, что паролей вообще нет.
Елки. И что теперь делать. Интересно, на рабочем компе (там Win10) теперь тоже пароли все собьются?
Каким образом у вас могли сбиться пароли? Даже если синхронизация отключена - все пароли остаются на компьютере, локально.
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V_Okorokov
@Shpankov said in Зачем ваш браузер без синхронизации?:
Каким образом у вас могли сбиться пароли? Даже если синхронизация отключена - все пароли остаются на компьютере, локально.
О, вот это важная информация. Я сам не понял каким образом, возможно дело все-таки в дистрибутиве. Покопаюсь еще.