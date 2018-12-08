@antan78 Примеры-то сайтов приведите

@antan78 said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:

ОС Windows

7/8/8,1/10?

Это началось вдруг или после переустановки системы или каких-либо других изменений в системе?

Попробуйте:

По одному отключайте расширения, может какое-то блокирует работу с файлами Запустите браузер с правами администратора Параллельно установите браузер в режиме standalone и попробуйте скачать файлы ним.

PS: Представьте, что вы на приёме у врача, и вам нужно рассказать всё-всё-всё, потому что это важно для диагноза.