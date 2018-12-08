Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?
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Браузер перестал скачивать файлы из интернета.
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@antan78 может вы хоть напишите подробнее : какая у вас ОС и её разрядность(бит), версия браузера и разрядность(бит), сайты на которых не можете скачать, есть ли прокси, впн, какие расширения,скрипты, включены ли куки или блокируются и т.д. , ну и как повторить этот баг?!
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@temkem плюс ещё антивирус может блокировать загрузку файла, если это какая-либо файлопомойка
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@temkem Vivaldi 2.1.1337.51 (Stable channel) (32 бит)
Версия 73e8a741402d9589f3249582d24e5c2da63f1880-refs/branch-heads/3538@{#1097}
ОС Windows
JavaScript V8 7.0.276.42
Flash 32.0.0.101 C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\pepflashplayer32_32_0_0_101.dll
User Agent Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.113 Safari/537.36 Vivaldi/2.1.1337.51
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@kurai Антивирус отключал - не помогает. файлы не скачивает с любых сайтов.
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@antan78 Примеры-то сайтов приведите
@antan78 said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
ОС Windows
7/8/8,1/10?
Это началось вдруг или после переустановки системы или каких-либо других изменений в системе?
Попробуйте:
- По одному отключайте расширения, может какое-то блокирует работу с файлами
- Запустите браузер с правами администратора
- Параллельно установите браузер в режиме standalone и попробуйте скачать файлы ним.
PS: Представьте, что вы на приёме у врача, и вам нужно рассказать всё-всё-всё, потому что это важно для диагноза.
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@antan78 said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
Браузер перестал скачивать файлы из интернета.
Щелкните по ссылке
https://yadi.sk/i/zRoVoLpM27w-3Q
и нажмите справа внизу "Скачать". Что произошло? Диалоговое окно Загрузить "Test.txt"? не появилось?
В папке Загрузки файл "Test.txt" не появился?
Проверьте Настройки\Загрузки:
Там указана правильная папка? Поставьте галки как у меня, попробуйте еще раз.
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@antan78 появляется ли какое-нибудь уведомление о невозможности загрузки? Проверьте дефолтную папку загрузок системы. Может браузер настроен так, что агрузки стартуют без уведомления и выбора папки загрузок.
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@Nikolay68 Появляется диалоговое окно, нажимаю СОХРАНИТЬ открывается боковая панель загрузки в которой появляется Test.txt и ниже 0 байт из 4 байт- остановлены. И так происходит с любым файлом. Галки расставлены также как у вас.
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@kurai said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
режиме standalone
расширения по одному отключал - не помогает
запустил с правами администратора - тоже не помогло
win 7 x64 запустить в стендэлоне не получилось может я что не так делаю?
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@antan78 said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
@Nikolay68 Появляется диалоговое окно, нажимаю СОХРАНИТЬ открывается боковая панель загрузки в которой появляется Test.txt и ниже 0 байт из 4 байт- остановлены. И так происходит с любым файлом. Галки расставлены также как у вас.
А какая папка у Вас в настройках установлена как "Каталог загрузки"? Сделайте так же как я скриншот настроек загрузки. И если нажать Сохранить как и выбрать, например, Рабочий стол, результат тот же?
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@antan78 said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
@kurai said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
win 7 x64 запустить в стендэлоне не получилось может я что не так делаю?
Вы точно устанавливаете браузер в режиме standalone?
В инсталляторе нажать "Advanced"
Указать Installation type как Install standalone, указать любую папку для установки и установить
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@antan78, да нет, я имел ввиду скриншот с настройкой загрузок.
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@antan78 с другими браузерами проблемы есть?
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@kurai Копирую ссылку в Интернет Эксплорер все качается нормально.
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У меня всё тоже самое! Win 10x64, с недавних пор перестал скачивать, нажимаю "Сохранить как..." и тишина. Нажимаю "Сохранить" и тоже тишина. Началось недавно, меньше месяца назад, плавно приходится возвращаться в хром...
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Shpankov Vivaldi Team
@opion said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
У меня всё тоже самое! Win 10x64, с недавних пор перестал скачивать, нажимаю "Сохранить как..." и тишина. Нажимаю "Сохранить" и тоже тишина. Началось недавно, меньше месяца назад, плавно приходится возвращаться в хром...
Блокировщик отключали?
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Не качает половину файлов, по какому критерию он выбирает что качать, а что нет, мне не понятно. Отключал антивирусник Аваст, с выключенным качает всё, как только включаю обратно опять перестаёт качать некоторые файлы. При этом другие браузеры качают ВСЁ, даже при включённом антивируснике, так что полагаю проблема именно в Вивальди. Да и раньше всё было нормально. Появилась примерно 1,5-2 месяца назад.
Возможно, кто-то даст совет, какую галочку в Авасте убрать, чтобы всё работало нормально. Ну или может разработчики свой браузер починят, что было бы идеальным решением.
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@intro said in Браузер перестал скачивать файлы из интернета. Подскажите что делать?:
Отключал антивирусник Аваст, с выключенным качает всё, как только включаю обратно опять перестаёт качать некоторые файлы. При этом другие браузеры качают ВСЁ, даже при включённом антивируснике, так что полагаю проблема именно в Вивальди.
Логика железная
Я удалил Аваст и забыл его, как страшный сон - периодические бсоды после обновления антивирусных баз или самого приложения, отсутствие интернета опять же после обновлений антивируса.