Файлы с кодировкой Windows-1251
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Dmitriy_spb
Если мне перекидывают через локальную сеть адрес к текстовому файлу, и я его открываю, то вижу кракозябры. Хотя если такой файл сохранить и открыть в блокноте, то всё OK. Почему Vivaldi не может определить кодировку? Кодировка файла Windows-1251 (локаль у меня в системе настроена правильно).
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@Dmitriy_spb said in Файлы с кодировкой Windows-1251:
Почему Vivaldi не может определить кодировку?
Наверное потому что браузер не для открытия текстовых файлов...
У веб-страниц всегда указывается кодировка внутри:
<meta name="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
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Кстати, в старой доброй Опере (земля пухом ) была фича принудительной смены чарсета через меню. Неужели это ни разу не востребованная фича настолько сложна для реализации?
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maximvasiljev
Браузер корректно отрабатывает ожидая UTF-8 на входе, эта кодировка по-умолчанию для веба и с вероятностью >95% будет именно она.
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@qraizer said in Файлы с кодировкой Windows-1251:
фича настолько сложна для реализации?
Выпилили в 2017 году из 55 ядра. (один из первых моих вопросов на форуме)
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FoxWMulder
@qraizer said in Файлы с кодировкой Windows-1251:
Кстати, в старой доброй Опере (земля пухом ) была фича принудительной смены чарсета через меню. Неужели это ни разу не востребованная фича
полезная фича была. и иногда бывает она нужна. хотя справедливости ради, тогда она была очень востребована, а сейчас почти не нужна (в вебе), таки всё же в плане кодировок всё более менее стандартизировали.
настолько сложна для реализации?
вообще распознование кодировки не самая тривиальная задача. решений море, а вот такого чтобы всё и всегда распозновалось.. это ещё постараться надо сделать.