@qraizer said in Файлы с кодировкой Windows-1251:

Кстати, в старой доброй Опере (земля пухом ) была фича принудительной смены чарсета через меню. Неужели это ни разу не востребованная фича

полезная фича была. и иногда бывает она нужна. хотя справедливости ради, тогда она была очень востребована, а сейчас почти не нужна (в вебе), таки всё же в плане кодировок всё более менее стандартизировали.

настолько сложна для реализации?

вообще распознование кодировки не самая тривиальная задача. решений море, а вот такого чтобы всё и всегда распозновалось.. это ещё постараться надо сделать.