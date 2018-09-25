@kurai said in Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайту / блогу...:
@molny said in Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайту / блогу...:
@kurai said in Якщо ви помітили помилку / неточність у перекладі інтерфейсу браузера / сайту / блогу...:
"зняток"
Прости господи .. це щось, як на мене, вже трохи назадто 😅
Тому я намагаюся використовувати "знімок сторінки" 🙂
Я вважаю, що "знімок сторінки" це калька з "снимок страницы". А те в свою чергу просто спроба перекласти screenshot. Невдала спроба, як на мене. Бо screenshot це такий собі процес копіювання екрана до буфера з можливістю зберегти копію у вигляді файла. В орігіналі "A screenshot (also known as screen capture or screen grab) is a digital image that shows the contents of a computer display." Тобто, скоріше "захват екрана".
Звісно, хочеться долучити щось своє. Але, якщо свое не дуже тулиться, то може й не треба? "Скріншот" - зрозуміло всім, а "зняток" і "знімок сторінки" якось притягнуто за вуха.