K

@petrushevskiy said in Спонтанне "оніміння" браузера:

Хтось стикався з подібною проблемою?

Було кілька скарг на форумі... У себе я не можу повторити таке ні на стабільній версії, ні на тестовій. Потрібні якісь додаткові умови...

@petrushevskiy said in Спонтанне "оніміння" браузера:

P.S. Я, звичайно, перепрошую, але коментарі а-ля "це все через розширення" вважаю апріорі дивними. Тобто, що, не користуватися розширеннями? Я можу зробити скрін своїх розширень, може, у когось виникнуть конкретніші ідеї... Соррі, просто всі останні кейси, коли я писав сюди на форум, усі чомусь нарікали саме на це.

Розширення можуть конфліктувати з кодом браузера, таке інколи буває. Це може статися, якщо автор розширення довго його не оновлював або якщо не протестував роботу розширення з конкретним браузером.