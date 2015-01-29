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@AnrDaemon said in Vivaldi для Windows:

Фризить начало после "оптимизации ненужных отрисовок".

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Особенно фризить начало весь интерфейс последние несколько стабильных релизов условно. Хотя в некоторой степени это всегда было. И для меня это стало заметной неприятной особенностью Вивальди. Все программы нормально работают, в Виальди все отрисовки интерфейса с заметной задержкой. я вот пробую разные настройки какбы переложить отрисовку Вивальди на GPU. удивительно что ещё нет простого и явного способа использовать мощности видеокарты при работе в Винде, такая мощь простаивает 90% времени. все настройки помойму только частично её задействуют, как-то не явно. вот сейчас в настройках ОС и дров подкрутил, как-будто интерфейс браузера поотзывчивей стал. полностью задержки не пропадают, а на глаз и не понять толи правда помогает, толи самовнушения.

вот это например действительно будет задействовать карту или только на словах?

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