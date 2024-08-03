Нашел решение , переключаем два флага в enabled.

vivaldi://flags

#enable-quic

#enable-tls13-kyber

У меня стояло default

Запросы видео пошли по http 3 и видосики заработали.

Кому нужен ютуб в рф без других шаманств - пока работает.

Непонятно почему раньше , при дефолтных настроиках ходило по http3 да и сеичас на соседнем пк со старои вивальди ходит при дефолте )