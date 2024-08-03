После обновления вивальди перестал запрашивать видео через http 3
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После обновления, Вивальди начал отправлять запросы видеоплеера через http
версии 1.1 , до этого загружал через http 3.
Часть ресурсов загружает попрежнему через http 3 .
Как это можно поправить и вернуть запрос видео через http 3 ?
Переустаравливал с удалением конфигов и кеша - непомогло.
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Нашел решение , переключаем два флага в enabled.
vivaldi://flags
#enable-quic
#enable-tls13-kyber
У меня стояло default
Запросы видео пошли по http 3 и видосики заработали.
Кому нужен ютуб в рф без других шаманств - пока работает.
Непонятно почему раньше , при дефолтных настроиках ходило по http3 да и сеичас на соседнем пк со старои вивальди ходит при дефолте )