Не нашел ничего подходящего под мой случай. На линуксе (linux mint 21.2 Cinnamon) сломался Vivaldi буквально вчера. Все ресурсы страницы, css, картинки, иконки, кроме основного содержимого блокируется как err_blocked_by client. Причем открывается просто вводом ресурса по ссылке в адресной строке. Уже выключил все расширения, почистил кэш (стандартные опции - сохраненные данные, кэш, кэш приложений), не помогает. Куки чистить не стал, но открыл режим инкогнито - там та же радость. В гугл хроме те же страницы открываются на ура. Виндовый вивальди вроде не затронут. Что это может быть, как лечить?