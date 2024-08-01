Проблема: не отображаются значки на вкладках
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Chelovekius
После обновления до 6.8.3381.50 с начало не грузило сайты. Отключил встроенный блокировщик рекламы и все заработало. Но после того как закрыл и открыл заново браузер перестали отображаться значки сайтов на вкладке.
Как это можно исправить?
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sedative29rus
@Chelovekius а обновить страницу не помогает?
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sedative29rus
Файл Favicons в папке профиля переименовать/удалить можно.
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Chelovekius
@sedative29rus said in Проблема: не отображаются значки на вкладках:
Файл Favicons в папке профиля переименовать/удалить можно.
Помогло. Спасибо!