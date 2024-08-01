Сбой CSS-стилей
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Недавно столкнулся с тем, что мобильный vivaldi не отображает CSS-стили на многих сайтах. Пробовал переустановить, очистить кэш, но ничего не помогло. Другие браузеры на телефоне все отлично открывают. В чем может быть дело?
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Все, решение нашлось. Встроенный блокировшик рекламы чудит. Пока что его лучше отключить
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Да, пришлось отключить блокировщик
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Shpankov Vivaldi Team
Проблема была в списке RU Adlist. Это сторонний список, мы его не редактируем.
Сейчас, вроде, поправили, всё работает.