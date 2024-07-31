Почта - инструмент "Шаблоны"
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Предлагаю реализовать в Почте возможность формирования некого списка шаблонных сообщений, для последующей вставки в тело письма этих шаблонных сообщений.
Т.е. сообщений, которые приходится часто направлять различным адресатам копипастом.
Шаблоны формируются в формате Название шаблона / шаблонное сообщение.
С возможностью упорядочивания шаблонов в этом списке.
Шаблоны д.б. доступны как при создании нового письма, так и при ответе на письмо адресата.
Аналогичный инструмент есть в The Bat!
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@Lesovik
Вы можете в Заметках создать папку "Шаблоны почты", добавить туда желаемые шаблоны ответов и вставлять их через контекстное меню в редакторе писем.
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@kurai , ну, кстати, да..
Психика немного сопротивляется такой "кривой козе", но признаю - доступность вставки заметок из контекстного меню - это удобно, я этого решения не видел.. )
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@Lesovik said in Почта - инструмент "Шаблоны":
@kurai , ну, кстати, да..
Психика немного сопротивляется такой "кривой козе", но признаю - доступность вставки заметок из контекстного меню - это удобно, я этого решения не видел.. )
Я этот способ придумал, когда прочёл ваш запрос о шаблонах