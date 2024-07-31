Предлагаю реализовать в Почте возможность формирования некого списка шаблонных сообщений, для последующей вставки в тело письма этих шаблонных сообщений.

Т.е. сообщений, которые приходится часто направлять различным адресатам копипастом.

Шаблоны формируются в формате Название шаблона / шаблонное сообщение.

С возможностью упорядочивания шаблонов в этом списке.

Шаблоны д.б. доступны как при создании нового письма, так и при ответе на письмо адресата.

Аналогичный инструмент есть в The Bat!