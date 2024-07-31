Перестал работать яваскрипт
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После обновления до 6.9.3425.3 (Официальная сборка) (64 бита) , ещё до перезапуска перестали работать скрипты.
Расширения поотключал, толку нет.
В настройках Глобальные разрешения для сайтов JavaScript разрешён.
Пытался переставить старую версию, но безуспешно: новая всасывается моментально.
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@Fnaq Список фильтров RuAdlist во встроенном блокировщике ломает сайты.
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@sedative29rus said in Перестал работать яваскрипт:
@Fnaq Список фильтров RuAdlist во встроенном блокировщике ломает сайты.
Я отключил все расширения.
Не помогло.
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@Fnaq said in Перестал работать яваскрипт:
@sedative29rus said in Перестал работать яваскрипт:
@Fnaq Список фильтров RuAdlist во встроенном блокировщике ломает сайты.
Я отключил все расширения.
Не помогло.
И не должно.
Я вам говорю про встроенный блокировщик Вивальди.
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Vigilante2084
Подтверждаю, браузер вдруг сломался и перестал нормально грузить страницы (а также повышибал ото всюду где был залогинен), но щас отключил блокировщик, и нормально стало. На смартфоне и на ПК одна и та же проблема
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@sedative29rus , спасибо. Помогло.
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@Vigilante2084 Аналогично. Блокировщик на полную - страницы нормально не отображаются. В режиме "только от слежки" страницы отображаются нормально. Версия сегодняшняя 6.9.3425.3
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@Fnaq Список фильтров RuAdlist во встроенном блокировщике ломает сайты.
Правильно ли я понимаю, что это косяк ежедневного обновления списка фильтров блокировщика? То есть, в список попала какая-то хрень, которая блочит вообще все сайты. Сегодня утром всё грузилось нормально, а вечером блокировщик начал блочить все сайты, т.е. как только Вивальди подтянул новые списки, всё и посыпалось. Я временно отключил блокировщик и сайты заработали. Как я понимаю, надо как-то сообщить разработчикам о данном косяке, чтобы они его подправили и с новым обновлением списков можно было бы вновь включить блокировщик. Ну либо самостоятельно подправить список, он же полюбому где-то валяется в папке с Вивальди - можно его подправить, либо вернуть на его место старый вчерашний список из бекапа, а далее можно вообще к файлу ограничить доступ на запись и жить себе спокойно с включённым блокировщиком. Народ, кто знает в каком файле находится сей список фильтров?
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@Rarkobor разработчики Вивальди в курсе. Должны что-то сделать.
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@sedative29rus said in Перестал работать яваскрипт:
@Rarkobor разработчики Вивальди в курсе. Должны что-то сделать.
Вообще-то похоже на то, что всё починилось.
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@sedative29rus Увы, пока не починили, только что проверил. Тормозит, потом выводит страницы неправильно.
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@alksnis said in Перестал работать яваскрипт:
@sedative29rus Увы, пока не починили, только что проверил. Тормозит, потом выводит страницы неправильно.
Да, я поторопился, когда проверял.
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@sedative29rus Ничего. Вивальдисты - серьезный народ. Сколько раз бывало, что проблемы появлялись - проблемы решались.
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Shpankov Vivaldi Team
Проблема была в списке RU Adlist. Это сторонний список, мы его не редактируем.
Сейчас, вроде, поправили, всё работает.
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Vigilante2084
@Shpankov said in Перестал работать яваскрипт:
Проблема была в списке RU Adlist. Это сторонний список, мы его не редактируем.
Сейчас, вроде, поправили, всё работает.
Проверил, работает