@Fnaq Список фильтров RuAdlist во встроенном блокировщике ломает сайты.

Правильно ли я понимаю, что это косяк ежедневного обновления списка фильтров блокировщика? То есть, в список попала какая-то хрень, которая блочит вообще все сайты. Сегодня утром всё грузилось нормально, а вечером блокировщик начал блочить все сайты, т.е. как только Вивальди подтянул новые списки, всё и посыпалось. Я временно отключил блокировщик и сайты заработали. Как я понимаю, надо как-то сообщить разработчикам о данном косяке, чтобы они его подправили и с новым обновлением списков можно было бы вновь включить блокировщик. Ну либо самостоятельно подправить список, он же полюбому где-то валяется в папке с Вивальди - можно его подправить, либо вернуть на его место старый вчерашний список из бекапа, а далее можно вообще к файлу ограничить доступ на запись и жить себе спокойно с включённым блокировщиком. Народ, кто знает в каком файле находится сей список фильтров?