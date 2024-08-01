Unsolved Блокування CSS
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Доброго дня.
Якщо хтось побачив тут повідомлення про блокування зображень, то я не знаю що то було.
Мабуть якимось чином була опублікована якась чернетка мого попереднього давнього повідомлення.
А зараз у мене інша проблема: якщо встановити рівень блокування "Блокувати трекери та рекламу (Типово)", то не загружаються таблиці стилів для сайтів і все виглядає самі розумієте як, а деякі сайти взагалі не відкриваються.
Та що там сайти - я сторінку роутера не можу відкрити у локальній мережі
Це якийсь новий рівень безпеки чи що?
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AArtemider marked this topic as a question
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@Artemider said in Блокування CSS:
Це якийсь новий рівень безпеки чи що?
Відключіть RuAdlist в налаштуваннях блокувальника реклами та підключіть його знову, щоб він примусово оновився. Там були якісь негаразди з цим списком.