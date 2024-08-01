Доброго дня.

Якщо хтось побачив тут повідомлення про блокування зображень, то я не знаю що то було.

Мабуть якимось чином була опублікована якась чернетка мого попереднього давнього повідомлення.

А зараз у мене інша проблема: якщо встановити рівень блокування "Блокувати трекери та рекламу (Типово)", то не загружаються таблиці стилів для сайтів і все виглядає самі розумієте як, а деякі сайти взагалі не відкриваються.





Та що там сайти - я сторінку роутера не можу відкрити у локальній мережі

Це якийсь новий рівень безпеки чи що?