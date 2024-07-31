（原文在此）

夏季修复 – Vivaldi 浏览器快照 3425.3

在今天的快照中，我们从那些回到办公室的人那里得到了一系列修复。

作者：鲁阿里·厄德高

2024 年 7 月 31 日

变更日志：

[地址栏] 小下拉菜单时徽章隐藏 (VB-108036)

[地址栏] 下拉建议图标呈灰色 (VB-108143)

[地址栏] 某些下拉菜单项无法选择 (VB-107878)

[地址栏][搜索]默认隐藏搜索字段 (VB-107846)

[自动填充] 为卡片添加新图标 (VB-107948)

[拦截器][快速拨号]出现内容拦截器图标 (VB-107193)

[按钮] 浮动面板中的按钮重新排序不起作用 (VB-90757)

[Chromium]升级至126.0.6478.192

[历史记录] 切换主题后图表不会改变颜色而不重新打开历史记录页面 (VB-54623)

[键盘] 主栏上的不可见元素获得焦点 (VB-107991)

[macOS] 浏览器通过关闭 Web 应用程序的快捷方式关闭 (VB-107684)

[macOS] 无法激活找到的菜单项 (VB-23147)

[邮件] 允许在任何文件夹下创建 IMAP 自定义文件夹 (VB-107656)

[邮件] 无法按所有列排序 (VB-67151)

[邮件] 转发电子邮件时出现重复附件 (VB-104731)

[邮件] 邮件工具栏与面板未对齐 (VB-108078)

[邮件] 可以在 (VB-107997) 上激活多个邮件选项卡

[邮件] 工具栏未显示在其他窗口中 (VB-104056)

[邮件][日历] 关闭原始邮件窗口时状态栏图标不会移动到另一个窗口 (VB-106353)

[邮件][键盘] 按 Ctrl+Enter 时发送快速回复 (VB-106511)

[面板] 添加一个可以切换网页面板桌面/移动模式的按钮 (VB-107903)

[设置] 将域添加到权限管理器 (VB-107455)

[设置][崩溃] 自定义搜索引擎没有协议崩溃 (VB-107725)

[快速拨号] 将默认列数从 6 更改为 7 (VB-108208)

[快速拨号] 记住上次选择的快速拨号组（VB-107375）

[快速拨号] 缩略图未正确居中 (VB-107968)

[切换标签页] 调整打开标签页类别的优先级 (VB-108046)

[标签页] 当前标签栈中的新标签页会更改栈的原始名称 (VB-107969)

[标签页] 重命名输入操作出现问题 (VB-107573)

[标签页] 关闭标签页后标签页激活顺序错误 (VB-107833)

[标签页][设置]添加设置以隐藏内存使用标签缩略图 (VB-108062)

[UI] 关闭按钮未正确放置在密码保存弹出窗口中 (VB-106584)

[UI] 内部页面上的焦点问题 (VB-102109)

[工作区] 添加命令以将活动标签页移动到不同的工作区 (VB-107794)

（机翻，人肉校订）