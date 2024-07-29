Добрый день

Обновился до Vivaldi 6.8.3381.48 (Stable channel) stable (64-bit) в Linux Lubuntu 20.04.1 LTS. В настройках браузера установлена опция Use Native Window. Наблюдаю странный эффект - заголовок окна отображается, но он "прозрачный" для кликов мыши, т.е. при клике мыши на нем (а также на кнопках системного меню, минимизации, максимизации и закрытия окна) сигнал мыши просто попадает на окна, находящиеся за окном браузера.

До обновления была версия 5.6, там такого не было.