У меня постоянно всплывает такое окошко на сайте ya.ru (поиск Яндекса). И нажатие на крестик(закрытие этого окошка) браузер не запоминает.

Блокировщика рекламы отключал - не помогает. В браузере Google Chrome такой проблемы нет, только в вашем браузере.

В техподдержку Яндекса я писал, но они говорят что с их стороны всё OK, и проблемы именно с браузером.

Что делать и как быть?