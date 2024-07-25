Не удаётся убрать назойливое сообщения на странице YA.RU
-
У меня постоянно всплывает такое окошко на сайте ya.ru (поиск Яндекса). И нажатие на крестик(закрытие этого окошка) браузер не запоминает.
Блокировщика рекламы отключал - не помогает. В браузере Google Chrome такой проблемы нет, только в вашем браузере.
В техподдержку Яндекса я писал, но они говорят что с их стороны всё OK, и проблемы именно с браузером.
Что делать и как быть?
-
@Dmitriy_spb said in Не удаётся убрать назойливое сообщения на странице YA.RU:
Что делать и как быть?
А кэш с куками у вас, случайно, не трутся при выходе из браузера?
Попробуйте в адресной строке нажать на иконку замка > Файлы cookie и данные сайтов > Управлять данными сайтов на устройстве и разрешить сохранять данные для ya.ru:
-
Dmitriy_spb
@xogorxogorich said in Не удаётся убрать назойливое сообщения на странице YA.RU:
А кэш с куками у вас, случайно, не трутся при выходе из браузера?
Нет, не трутся. То что у вас на скриншоте там всё разрешено.
-
Собственно, интересно было бы узнать, а как обстоят дела у других пользователей бразузера? Попробуйте открыть ya.ru и ввести по очереди несколько поисковых запросов. Что вы увидите?
-
sedative29rus
У меня куки трутся, но сейчас я не смог поймать это окно ни с включённой блокировкой, ни с выключенной.
-
А вот мои настройки приватности (может там собака зарыта):
Что у меня в настройках не так?
-
@Dmitriy_spb said in Не удаётся убрать назойливое сообщения на странице YA.RU:
Что у меня в настройках не так?
Вроде ничего криминального
А попробуйте вручную почистить куки для всех доменов Яндекса, введя в поисковой строке chrome://settings. Далее Конфиденциальность и безопасность > Сторонние файлы cookie > Посмотреть все разрешения и данные сайтов, и нажав там на иконки корзины. И потом перезапустить браузер.
Правда, после этого сбросятся все сохранённые разрешения и настройки для сервисов Яши, а так же вас разлогинит из его аккаунтов.
-
Dmitriy_spb
@xogorxogorich странно, но ничего не помогает. Зато окошко изменилось чисто графически:
Неужели ни у кого из пользователей vivaldi такого нету?
-
@Dmitriy_spb said in Не удаётся убрать назойливое сообщения на странице YA.RU:
Неужели ни у кого из пользователей vivaldi такого нету?
У меня настроено удаление кук после каждого закрытия браузера, поэтому такое окошко тоже выскакивает, но только при первом посещении Яндекса после перезапуска Вивальди. Далее оно уже не появляется до следующего перезапуска.
Но. Сейчас немного поэкспериментировал, и заметил у себя интересную закономерность: окно выскакивает при каждом первом заходе в поиск, если в пункте меню Сеть выбрана маскировка под Хром или Эдж.
Если сменить маскировку на Vivaldi, окно перестаёт появляться вообще, даже при первом заходе. Аналогично окно не появляется вообще, если выбрать в маскировке пункт Свой и прописать часть юзерагента Яндекс браузера, например YaBrowser, 24.6:
Когда выбрал пункт Без маскировки, удалось даже поймать окошко как у вас на последнем скрине.
В общем, попробуйте поэкспериментировать с маскировкой, только не забудьте после каждой смены перезапускать браузер, чтобы маскировка применилась.
P.S. Не факт, что в вашем случае поможет, да и вообще это костыли, но мало ли.