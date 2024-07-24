Вообще, набор возможностей для маскировки в классическом окне настроек Вивальди очень скудный, либо я недопонял, как вписать туда несколько параметров сразу.

В теории, вам нужно прописать одновременно версию YaBrowser, версию Yowser, и 99-ю версию Not-A.Brand (в Вивальди по умолчанию всегда подставляется 8-я).

Но самостоятельно в настройках браузера даёт указать только один из параметров. Точнее, в поле Своя маскировка можно прописать и несколько, но вот в поле Своя версия только одно значение

Да и есть ощущение, что даже готовые маски работают криво

Вот пример полей Sec-CH-UA и User-Agent у "замаскированного" под Эдж Вивальди, и оригинального Эджа:

Vivaldi:

Edge

Ну и вдогонку Яша:

P.S. А вообще, смотря под какие цели вам маскировка, но можете либо поискать профильные расширения для Вивальди, либо самостоятельно поиграться в Dev Tools (F12) > три точки > More Tools > Network Conditions. В User Agent выбрать Custom и прописать нужный юзер агент + заполнить поля в User agent client hints. Ну либо поискать заточенные под маскировку кастомные сборки браузеров (антики). Благо, сейчас их развелось как грязи.