Задержка перед загрузкой сайта
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Добрый день)
Уже который день мучаюсь с проблемой на домашнем компьютере -
перед загрузкой КАЖДОГО сайта Вивальди тупит около 6 секунд перед тем как начать загрузку.
Выглядит это вот так:
Статус Stalled всегда в районе 6 секунд. Возможно проблема появилась после экспериментов с драйверами Wi-Fi карточки, но странно то, что в Хроме все в порядке:
Есть идеи куда копать? Как разобраться в том, что же делает браузер перед тем как начать загрузку страницы?
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sedative29rus
@grcool на чистом профиле/чистой установке тоже так?
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@sedative29rus said in Задержка перед загрузкой сайта:
@grcool на чистом профиле/чистой установке тоже так?
На чистом профиле почему-то не додумался проверить, только на режиме инкогнито. Попробую вечером, спасибо за совет)
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Переключился на чистый профиль (гостевой), без каких либо расширений - все то же самое