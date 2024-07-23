Добрый день)

Уже который день мучаюсь с проблемой на домашнем компьютере -

перед загрузкой КАЖДОГО сайта Вивальди тупит около 6 секунд перед тем как начать загрузку.

Выглядит это вот так:



Статус Stalled всегда в районе 6 секунд. Возможно проблема появилась после экспериментов с драйверами Wi-Fi карточки, но странно то, что в Хроме все в порядке:



Есть идеи куда копать? Как разобраться в том, что же делает браузер перед тем как начать загрузку страницы?