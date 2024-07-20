@kurai said in Изменение ползунка масштаба страницы:

@klov3244 Можно щёлкнуть на 100% и вручную ввести масштаб.

не подходит

я часто использую масштаб 20-120. мне идеально подойдет если вся полоска будет такая.

спустя 2 дня. я смог дать ответ. ******защита не давала мне опубликовать сообщения помечая. что я СПАМ!