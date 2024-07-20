Изменение ползунка масштаба страницы
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нужно этот ползунок сделать, чтобы масштаб менялся с 20% до 120%
а не с 20% до 500% как сейчас.
Подскажите. какой файл отредактировать нужно
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@klov3244 Можно щёлкнуть на 100% и вручную ввести масштаб.
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@kurai said in Изменение ползунка масштаба страницы:
@klov3244 Можно щёлкнуть на 100% и вручную ввести масштаб.
не подходит
я часто использую масштаб 20-120. мне идеально подойдет если вся полоска будет такая.
спустя 2 дня. я смог дать ответ. ******защита не давала мне опубликовать сообщения помечая. что я СПАМ!