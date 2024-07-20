@Raziel777 said in Падает браузер при наведение на меню курсором мыши.:

Попробовал, ничего не помогло, опытным путем выяснил что падает когда курсор попадает на меню СПРАВКА, если создать гостевой профиль, то такого не наблюдается, возможно ошибка при обновлении. Браузер возможно откатить до предыдущей версии?

Пальцем в небо. Попробуйте в редакторе меню убрать этот пункт. Вдруг поможет?

Меню / Настройки / Внешний вид Листайте в самый низ до блока настроек "Меню" Выберите пункт "Справка" и нажмите Del.

Если не поможет, забекапьте данные браузера и установите предыдущую версию отсюда: https://vivaldi.com/download/archive