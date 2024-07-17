TP-Link ViGi NVR kamera kayıt cihazım var. Tarayıcı üzerinden arayüze ulaşmak için hızlı erişim bağlantısına tıkladığımda açılan sayfada kullanıcı adı ve parola kutuları boş geliyor. Kullanıcı adının ilk iki harfini yazınca doldurma bilgileri geliyor ve tıklayınca dolduruyor. Diğer sitelerde ve modem arayüzünde olduğu gibi hazır doldurulmuş olması için bir şey yapılabilir mi?