Kullanıcı adı ve parola otomatik doldurmuyor.
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TP-Link ViGi NVR kamera kayıt cihazım var. Tarayıcı üzerinden arayüze ulaşmak için hızlı erişim bağlantısına tıkladığımda açılan sayfada kullanıcı adı ve parola kutuları boş geliyor. Kullanıcı adının ilk iki harfini yazınca doldurma bilgileri geliyor ve tıklayınca dolduruyor. Diğer sitelerde ve modem arayüzünde olduğu gibi hazır doldurulmuş olması için bir şey yapılabilir mi?
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@resler ayarlar- vivaldi şifre yöneticisine girdiğinde parolanızın site bilgisi kısmında kameranın arayüz sitesinin urlsi yazmalı otomatik doldurması için
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@yemre Hepsi yazıyor zaten. Ama yinede kutucuklar boş geliyor.
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@resler said in Kullanıcı adı ve parola otomatik doldurmuyor.:
Ama yinede kutucuklar boş geliyor.
I confirm! To log into the web configurator on 16-channel modem racks, the login and password fields are also never filled in, although they are saved...
Onaylıyorum! 16 kanallı modem raflarında web yapılandırıcıda oturum açmak için kullanıcı adı ve şifre alanları, kaydedilmelerine rağmen hiçbir zaman doldurulmaz...