@lesharb said in Cache:

Как можно очисть cache

Но оставив cookies?

Если правильно понимаю задачу: Настройки > Конфиденциальность и безопасность. Далее 2 варианта.

Либо Удалить данные браузера. Выбрать временной интервал и проставить галочки напротив пунктов История браузера, Изображения.... и т.д., кроме пункта Файлы cookie и данные сайтов.

Либо Очищать данные просмотра при выходе. Активировать опцию и выбрать нужное кроме второго пункта про cookie.

Первый вариант для разового удаления, второй для автоматического подчищения кэша при каждом выходе.