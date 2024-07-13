Cache
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Как можно очисть cache
Но оставив cookies?
Через стандартное удаление, сносит все
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xogorxogorich
Как можно очисть cache
Но оставив cookies?
Если правильно понимаю задачу: Настройки > Конфиденциальность и безопасность. Далее 2 варианта.
Либо Удалить данные браузера. Выбрать временной интервал и проставить галочки напротив пунктов История браузера, Изображения.... и т.д., кроме пункта Файлы cookie и данные сайтов.
Либо Очищать данные просмотра при выходе. Активировать опцию и выбрать нужное кроме второго пункта про cookie.
Первый вариант для разового удаления, второй для автоматического подчищения кэша при каждом выходе.
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Благодарю за подсказку