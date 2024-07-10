теперь при открытии пустой вкладки и набора урла, если подобная вкладка находится в той куче мусора где ищется(не суть важно что это), то вместо открытия урла в этой новой вкладке, перебрасывает на подобную же открытую вкладку, в каком бы окне она не находилась. как убить эту "возможность" и того, кто её [удалено]?

пример: есть у меня базовое окно, там четыре вкладки с переводчиками. в каком-то другом окне, специализированном под конкретную задачу, хочу открыть новую вкладку с переводчиком, под конкретную сиюминутную надобность, начинаю набирать transl..- оно находит в куче мусора подобную вкладку, я жму enter и прилетаю на вкладку в базовом окне! они там что.. [удалено] на рабочем месте?!