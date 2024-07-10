Проблема з перекладачем після оновлення
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Всім привіт.
Я використовував версію Vivaldi.5.8.2978.36.x64.exe
Після оновлення до поточної версії є дивна проблема. З лівої сторони є вікно перекладу, я обираю Англійська = Українська + Галочка на автоматично перекладати вибраний текст. В новій версії браузера це не праює ... Браузер не фіксує мій вибір мови а сам переключає як хоче... Це баг ? Чи це новий функціонал ? Досить дивно адже я сам обрав мови а не "Визначати автоматично" чому він живе своїм життям ?
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@AncientNord said in Проблема з перекладачем після оновлення:
Всім привіт.
Я використовував версію Vivaldi.5.8.2978.36.x64.exe
Після оновлення до поточної версії є дивна проблема. З лівої сторони є вікно перекладу, я обираю Англійська = Українська + Галочка на автоматично перекладати вибраний текст. В новій версії браузера це не праює ... Браузер не фіксує мій вибір мови а сам переключає як хоче... Це баг ? Чи це новий функціонал ? Досить дивно адже я сам обрав мови а не "Визначати автоматично" чому він живе своїм життям ?
Давайте почекаємо до завтра. Сьогодні будуть проводитися якісь технічні роботи з перекладачем, може після них проблема зникне.
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@kurai said in Проблема з перекладачем після оновлення:
Давайте почекаємо до завтра. Сьогодні будуть проводитися якісь технічні роботи з перекладачем, може після них проблема зникне.
Звісно. Але у мене зараз на віндовсі стоїть сатара версія, я зробив downgrade до 5.8 і там при виборі англійської її автоматично не міняє. Думаю проблема у браузері... На лінуксі також у версії 5.8 памятає вибір мови і не міняє самостійно. Питання в тому чи це нова функція чи баг бо це у старих версіях логічно було, якщо обрав мову він не перевизначає сам, а якщо обрав визначати автоматично він сам постійно визначає після виділення тексту.
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@AncientNord said in Проблема з перекладачем після оновлення:
Питання в тому чи це нова функція чи баг
Напевно, баг. У мене такої поведінки немає навіть на внутрішній альфа-збірці. Подивимося, чи допоможуть роботи на серверній частині, потім будемо робити багрепорт
Поки можу порадити спробувати поради з цієї статті https://help.vivaldi.com/uk/desktop-uk/troubleshooting-and-reporting-issues-uk/troubleshooting-issues/
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@AncientNord У вас є якісь зміни?
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@kurai said in Проблема з перекладачем після оновлення:
@AncientNord У вас є якісь зміни?
Ні я мабуть зроблю відео і покажу вам проблему. Загалом навіть якщо я у першому вікні - куди пишу текст який хочу перекласти, а потім стираю його backspace кнопкою - перемикає мій вибір мови на автоматичний вибір..
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@AncientNord said in Проблема з перекладачем після оновлення:
@kurai said in Проблема з перекладачем після оновлення:
@AncientNord У вас є якісь зміни?
Ні я мабуть зроблю відео і покажу вам проблему. Загалом навіть якщо я у першому вікні - куди пишу текст який хочу перекласти, а потім стираю його backspace кнопкою - перемикає мій вибір мови на автоматичний вибір..
Зробіть, будь ласка. На чистому профілі теж така проблема?
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AncientNord
@kurai said in Проблема з перекладачем після оновлення:
Зробіть, будь ласка. На чистому профілі теж така проблема?
Спочатку адекватна поведінка в 5.8 а потім брєдова поведінка на останній версії браузера
https://youtu.be/9hWsSkxiI8c
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@AncientNord said in Проблема з перекладачем після оновлення:
@kurai said in Проблема з перекладачем після оновлення:
Зробіть, будь ласка. На чистому профілі теж така проблема?
Спочатку адекватна поведінка в 5.8 а потім брєдова поведінка на останній версії браузера
https://youtu.be/9hWsSkxiI8c
Зробіть, мвбуть, звіт про помилку. Посилання в підписі до цього посту.
Я ніяк не можу повторити таку поведінку, все працює нормально.