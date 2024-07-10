@AncientNord said in Проблема з перекладачем після оновлення:

Питання в тому чи це нова функція чи баг

Напевно, баг. У мене такої поведінки немає навіть на внутрішній альфа-збірці. Подивимося, чи допоможуть роботи на серверній частині, потім будемо робити багрепорт

Поки можу порадити спробувати поради з цієї статті https://help.vivaldi.com/uk/desktop-uk/troubleshooting-and-reporting-issues-uk/troubleshooting-issues/