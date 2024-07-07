Добрый день!

Помогите разобраться. Раньше при нажатии на ярлык браузера правым кликом всегда появлялось контекстное меню "Задачи" (создать новое окно, новое приватное окно и тп). Сейчас переустановил систему, поставил браузер и данное выпадающее окно исчезло. При этом у других приложений они есть, так же как и есть у Vivaldi на ноутбуке. Не понимаю где это включить, в Windows или в браузере.



Заранее спасибо за помощь