Перевод по горячей клавише есть. Но отключить его горячей клавишей нельзя.
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Перевод по горячей клавише есть. Но отключить его горячей клавишей нельзя.
Надо сделать чтобы горячая клавиша работала как переключатель.
Это кажется очевидно, но не понятно, почему сразу не сделали
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Думаю, что не хотели дублировать "обновление страницы". Ну и потом, в функции перевода столько косяков, что данная проблема и не проблема вовсе. Если кто-то из разработчиков ими и занимается, то грызет вначале более важные глюки.