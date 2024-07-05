@Gerodot1964

Настройки -> Спец. возможности -> Показывать параметр изменения масштаба в главном меню.

Главное меню - это боковое меню, то, что вызывается нажатием на

Контекстное меню - это то, что вызывается долготапом на картинке или ссылке на веб-странице.

Если вы поместите значок "плюсика" в пятиместное меню быстрого доступа, оно находится вверху бокового (если омнибокс вверху), то опция "Показывать параметр..." на него влиять не будет, "плюсик" будет виден всегда.