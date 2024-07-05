Масштабирование пропало
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Из контекстного меню. Навсегда?
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@Gerodot1964 said in Масштабирование пропало:
Из контекстного меню. Навсегда?
А оно там было? О_о
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@kurai Я использовал для индивидуальной настройки сайтов, отличной от общего масштабирования.
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@Gerodot1964
Настройки -> Спец. возможности -> Показывать параметр изменения масштаба в главном меню.
Главное меню - это боковое меню, то, что вызывается нажатием на
Контекстное меню - это то, что вызывается долготапом на картинке или ссылке на веб-странице.
Если вы поместите значок "плюсика" в пятиместное меню быстрого доступа, оно находится вверху бокового (если омнибокс вверху), то опция "Показывать параметр..." на него влиять не будет, "плюсик" будет виден всегда.
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@far4 Благодарю, всё вернулось.