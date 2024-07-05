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Вивальди 6.8 вторая серьёзная ошибка
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Прилетело обновление, что-то наступили с экспресс панелью, я с дуру начал копаться в настройках и включил галку "показывать кнопку настройки начальной страницы” -- и сразу падение.
Теперь нельзя создать новую вкладку или нажать кнопку домой -- Вивальди падает. Я убрал эту галку, но это не изменило падения. Что делать?
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@KOT040188 то же самое. но браузер вообще перестал запускатся пока не удалил все данные.пришлось перенастраивать все заново
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Shpankov Vivaldi Team
@KOT040188 said in Вивальди 6.8 вторая серьёзная ошибка:
Прилетело обновление, что-то наступили с экспресс панелью, я с дуру начал копаться в настройках и включил галку "показывать кнопку настройки начальной страницы” -- и сразу падение.
Теперь нельзя создать новую вкладку или нажать кнопку домой -- Вивальди падает. Я убрал эту галку, но это не изменило падения. Что делать?
Отправьте, пожалуйста, подробный баг-репорт.
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@Shpankov а вот просто взять и исправить такую серьёзную ошибку? А не делать её? Зачем... VAB-9548
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@KOT040188 странно, у меня установка этой галки падений не вызывала. Специально проверял все новые функции, пока не уронил браузер (ош№1)
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Кстати попытка изменить обои экспресс панели в настройках тоже приводит к падению.
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@oberkut ты же пишешь, что если будет открыта одна вкладка с экспресс панелью, то запуск в вальди будет невозможен. Всё дело в экспресс панели.
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Наконец-то удалось получить новую версию, хоть и не через маркет. Баг исправили, но смотрю начали доламывать экспресс панель. Раньше можно было пролистать разделы экспресс панель потом открыть папку закладок, там открыть закладку, потом нажать кнопку назад и тебя выкидывали из папок в корень и это бесило. На ПК такого не происходит. А теперь же выкидывает не только из папок, а в первый раздел экспресс панели. Это бесит ещё больше.