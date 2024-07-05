Наконец-то удалось получить новую версию, хоть и не через маркет. Баг исправили, но смотрю начали доламывать экспресс панель. Раньше можно было пролистать разделы экспресс панель потом открыть папку закладок, там открыть закладку, потом нажать кнопку назад и тебя выкидывали из папок в корень и это бесило. На ПК такого не происходит. А теперь же выкидывает не только из папок, а в первый раздел экспресс панели. Это бесит ещё больше.