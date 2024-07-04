Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка
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Доброго дня. Сегодня прилетело обновление до версии 6.8, в которой, помимо прочего, ввели новшество позволяющее настраивать экспресс-панель (фон и другие параметры). Только вот главная проблема: пробуем поменять фон и браузер аварийно завершает работу.
В случае, если до сбоя была открыта лишь вкладка с экспресс-панелью, то браузер запустить больше не получается.
P.S. Вариант с очисткой данных возможно исправит положение, только вот пробовать это неохото.
VAB-9466
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@oberkut Спасибо за багрепорт. Я тоже поймал этот баг.
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@oberkut аналогично.
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@oberkut said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
Только вот главная проблема: пробуем поменять фон и браузер аварийно завершает работу.
@oberkut, Разработчикам ещё три снапшота назад, сообщали об этой проблеме. Массово! (читайте в этой теме: New options – Vivaldi Android Browser snapshot 3390.4) И они всё равно выпустили это в релиз!
@oberkut said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
P.S. Вариант с очисткой данных возможно исправит положение, только вот пробовать это неохото.
Некоторые пользователи пишут, что вроде как не сильно помогает...
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Всем привет!
Да, такая проблема есть. Исправленная версия уже находится на рассмотрении в сторе, как только будет опубликована - нужно будет обновиться и после этого браузер запустится, а картинки Экспресс-панели не будут его ронять.
Приносим свои извинения за эту проблему.
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@RX21 said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
Разработчикам ещё три снапшота назад, сообщали об этой проблеме.
Там была другая проблема, и она была исправлена. Сегодняшняя проблема хоть и похожа, но причины другие.
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@Shpankov, У меня на Снапшоте, как сломалось три или четыре версии назад, так до сих пор и не работает. И никакими коврижками заставить работать не могу!
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@RX21 said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
@Shpankov, У меня на Снапшоте, как сломалось три или четыре версии назад, так до сих пор и не работает. И никакими коврижками заставить работать не могу!
Подождите обновлений.
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@Shpankov said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
Подождите обновлений
Жду. Уже несколько обновлений жду.
Но мне нужен Снапшот
Да, я понимаю, что Снапшот это тестовая версия. Но на данный момент, я вынужден его использовать на постоянку...
P.S. Если что - я не поторапливаю.
Просто пользоваться поломанной версией больно и печально
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xogorxogorich
@RX21 said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
Некоторые пользователи пишут, что вроде как не сильно помогает...
Помогает, но если, как в моём случае, никакие синхронизации не настроены, все настройки браузера и сохранённые папки/вкладки/закладки Экспресс-панели отправляются по
Радужному мостуБиврёсту в загробный Хельхейм
P.S. Нужно чаще заходить на форум
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@RX21 said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:
Но мне нужен Снапшот
Все исправления в стабильной ветке должны автоматом попадать и в снапшоты.
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@xogorxogorich
бек-апы надо делать. На 4пда один умелец приделал общий бек-ап и рестор данных к IceRaven-у и вывел эти пункты в меню.
Даже если нет рута, можно встроить в браузер контент-провайдер и забекапить и настройки и закладки. Разумеется, это надо делать заранее.