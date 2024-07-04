@oberkut said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:

Только вот главная проблема: пробуем поменять фон и браузер аварийно завершает работу.

@oberkut, Разработчикам ещё три снапшота назад, сообщали об этой проблеме. Массово! (читайте в этой теме: New options – Vivaldi Android Browser snapshot 3390.4) И они всё равно выпустили это в релиз!

@oberkut said in Vivaldi 6.8 - серьезная ошибка:

P.S. Вариант с очисткой данных возможно исправит положение, только вот пробовать это неохото.

Некоторые пользователи пишут, что вроде как не сильно помогает...