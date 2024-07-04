Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик
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Shpankov Vivaldi Team
Очередное обновление Vivaldi предоставляет вам новые опции персонализации браузера с помощью настраиваемой кнопки в адресной строке и упрощённой настройки Экспресс-панели. Мы также внесли несколько улучшений в наш блокировщик слежки и рекламы, а также добавили поиск по коротким именам закладок.
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В Vivaldi 6.8 мы упростили настройку Экспресс-панели. Теперь вы можете выбирать, как отображать свои ячейки, создавать новые группы или удалять их прямо со стартовой страницы. Выбрав опцию Настроить стартовую страницу, вы также можете изменить фоновое изображение.
Вот с этим как раз всё очень непонятно.
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Hafizfahad88842
Следующее обновление Vivaldi предлагает новые возможности для настройки вашего браузера с помощью настраиваемой кнопки в адресной строке и упрощенной настройки Экспресс-панели. Мы также улучшили наш блокировщик отслеживания и рекламы, а также добавили поиск по коротким именам закладок.
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@Shpankov, о, наконец-то, закладки поправили! Спасибо!
По коротким именам вопрос: имеющиеся на компе не подтянутся в мобильную версию?
И ещё вопрос. Если я переназначаю кнопку блокировщика, то почему он не появляется в главном меню как другие элементы? Получается, переназначил кнопку и полностью утратил доступ к блокировщику?
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
И ещё вопрос. Если я переназначаю кнопку блокировщика, то почему он не появляется в главном меню как другие элементы? Получается, переназначил кнопку и полностью утратил доступ к блокировщику?
Получается.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
И ещё вопрос. Если я переназначаю кнопку блокировщика, то почему он не появляется в главном меню как другие элементы? Получается, переназначил кнопку и полностью утратил доступ к блокировщику?
@Nikolay68, Не Вы первый задаётесь этим вопросом...
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
По коротким именам вопрос: имеющиеся на компе не подтянутся в мобильную версию?
Должны синхронизироваться.
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
Если я переназначаю кнопку блокировщика, то почему он не появляется в главном меню как другие элементы? Получается, переназначил кнопку и полностью утратил доступ к блокировщику?
Почему? Доступ сохраняется в настройках.
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@Shpankov said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
Доступ сохраняется в настройках.
Теряется доступ к статистике и к возможности переключать блокировку для конкретного сайта.
Короче говоря, были у нас две кнопки, которые можно было юзать параллельно. Кнопку "новая вкладка", "расшарить", "переводчик" можно было включить/выключить (скрыть) в флагах. Стала - одна кнопка
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Так, и ещё пропала дактилоскопическая защита менеджера паролей. Её нет в флагах, и она не работает при запросе пароля на сайте.
На snap она в наличии и работает норм.
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Shpankov Vivaldi Team
Отправьте, пожалуйста, баг-репорты по всем недочётам.
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@far4 said in↓:
На snap она в наличии
Нет. В последнем(6.9.3390.26) уже нету
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@RX21
у меня - в наличии, скриншот я сделал именно на этой версии.
Тут вообще немного странно получается: у меня на А10, 32 бит нет вообще никаких багов ни с ЭП ни с кнопкой "Назад", никаких крашей, ничего.
Может быть, у вас 64 бит прошивка, поэтому?
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Кстати, если кому не трудно, проверьте-ка:
- загружаем любую страницу
- добавляем её в Закладки с помощью бокового меню или Ctrl-d
- получаем всплывающий тост:
Закладка сохранена (Список для чтения)
Список для чтения стал папкой по умолчанию для новых закладок.
Жму на изменить... получаю обычное окно для редактирования Закладки, но url в нём менять нельзя.
Жму изменить папку... браузер думает 3 сек и вылетает.
Но если я перемещу Закладку в Корзину и снова на той же странице выберу Изменить закладку...
то теперь я могу её свободно поместить в любую папку.
ps Я проверил: на Snap этого бага нет.
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Полагаю, это последний летний релиз, так что хочется пожелать разработчикам хорошего отдыха и летнего настроения.
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xogorxogorich
Ещё из странного.
Теперь всегда, когда я открываю Боковую панель, если изначально открыта вкладка Закладок - открывается только папка "Закладки", даже если после неё я зашёл в другую папку, например "Моб. закладки" и свернул Боковую панель на ней.
Если же открыть вкладку Закладок, перейти в Моб. закладки, потом перейти в другую вкладку (например, История), и свернуть Боковую панель, то при следующем запуске Панели и переходе во вкладку Закладок, открытая ранее папка сохраняется.
Видео: https://files.fm/f/rhg3tz4qx5
Также, если удалить все папки из родительской папки "Закладки", то она перестаёт отображаться (вместо неё пустое пространство) в общем списке закладок в Боковой панели (где Корзина, Список чтения, Моб. закладки), пока не создашь в ней новую папку. Но точно так же настойчиво открывается при каждом запуске Боковой панели как в примере выше.
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xogorxogorich
@far4 said in Vivaldi 6.8 для Android — Новые опции персонализации и улучшенный блокировщик:
Список для чтения стал папкой по умолчанию для новых закладок.
У меня папка по умолчанию - "Закладки".
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xogorxogorich
Ещё момент.
Если добавить "Короткое имя" для закладки, при последующих редактированиях сохраняется только изменение этого имени, но не его удаление из поля.