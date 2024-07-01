Браузер сам закривається без будь-яких повідомлень про помилки
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Привіт спільноті!
У мене виникла проблема з самочинним закриттям браузера при відкритті певних сайтів. Суть в тому що раніше коли у мене стояла ОС Windows 7 при переході на сайт Розетка через секунд 10 перебування на цьому сайті браузер просто буз будь-яких повідомлень сам закривається.
Зараз у мене інший ноутбук і ОС Windiws 8.1 і сайт розетка працює норм, думав що то проблеми були з попереднім ноутбуком чи іншими помилками не пов'язаними з браузером.
Однак зараз заходжу на сайт https://lifehacker.ru/polnyjj-spisok-goryachikh-klavish-windows-8/ і знову просто браузер закривається через 5-15 секунд перебування на цьому сайті.
Прошу допомогти виправити помилку.
Надаю дані про систему описану у браузері:
Vivaldi: 5.6.2867.58 (Stable channel) (64-розрядна версія)
Редакція: 9df76632e9f4155daed8a9a5a4c7ed94f52d3f42
ОС: Windows 8.1 (Build 9600.21075)
JavaScript: V8 10.8.168.25
Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Командний рядок: "C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end --origin-trial-disabled-features=ElementCapture --save-page-as-mhtml
Шлях до виконуваного файлу: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe
Шлях до профілю: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default
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@Dionisiy said in Браузер сам закривається без будь-яких повідомлень про помилки:
Привіт спільноті!
У мене виникла проблема з самочинним закриттям браузера при відкритті певних сайтів. Суть в тому що раніше коли у мене стояла ОС Windows 7 при переході на сайт Розетка через секунд 10 перебування на цьому сайті браузер просто буз будь-яких повідомлень сам закривається.
Зараз у мене інший ноутбук і ОС Windiws 8.1 і сайт розетка працює норм, думав що то проблеми були з попереднім ноутбуком чи іншими помилками не пов'язаними з браузером.
Однак зараз заходжу на сайт https://lifehacker.ru/polnyjj-spisok-goryachikh-klavish-windows-8/ і знову просто браузер закривається через 5-15 секунд перебування на цьому сайті.
Прошу допомогти виправити помилку.
Надаю дані про систему описану у браузері:
Vivaldi: 5.6.2867.58 (Stable channel) (64-розрядна версія)
Редакція: 9df76632e9f4155daed8a9a5a4c7ed94f52d3f42
ОС: Windows 8.1 (Build 9600.21075)
JavaScript: V8 10.8.168.25
Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Командний рядок: "C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end --origin-trial-disabled-features=ElementCapture --save-page-as-mhtml
Шлях до виконуваного файлу: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe
Шлях до профілю: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default
На превеликий жаль, windows 7/8/8.1 більше не підтримуються, тож можу лише порадити цю статтю https://help.vivaldi.com/uk/desktop-uk/troubleshooting-and-reporting-issues-uk/troubleshooting-issues/
В першу чергу зверніть увагу на кеш, куки та розширення.