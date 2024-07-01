Привіт спільноті!

У мене виникла проблема з самочинним закриттям браузера при відкритті певних сайтів. Суть в тому що раніше коли у мене стояла ОС Windows 7 при переході на сайт Розетка через секунд 10 перебування на цьому сайті браузер просто буз будь-яких повідомлень сам закривається.

Зараз у мене інший ноутбук і ОС Windiws 8.1 і сайт розетка працює норм, думав що то проблеми були з попереднім ноутбуком чи іншими помилками не пов'язаними з браузером.

Однак зараз заходжу на сайт https://lifehacker.ru/polnyjj-spisok-goryachikh-klavish-windows-8/ і знову просто браузер закривається через 5-15 секунд перебування на цьому сайті.

Прошу допомогти виправити помилку.

Надаю дані про систему описану у браузері:

Vivaldi: 5.6.2867.58 (Stable channel) (64-розрядна версія)

Редакція: 9df76632e9f4155daed8a9a5a4c7ed94f52d3f42

ОС: Windows 8.1 (Build 9600.21075)

JavaScript: V8 10.8.168.25

Агент користувача: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Командний рядок: "C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe" --flag-switches-begin --flag-switches-end --origin-trial-disabled-features=ElementCapture --save-page-as-mhtml

Шлях до виконуваного файлу: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi.exe

Шлях до профілю: C:\Users\Dionisiy\AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default