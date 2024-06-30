Выбрать все (вкладки)
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Не смог найти - подскажите - есть ли такая команда и, если есть, то где её искать - "выбрать все (открытые) вкладки".
Очень не хватает такой команды в определенных случаях! (в идеале - по пкм!)
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@ToniZa said in Выбрать все (вкладки):
выбрать все (открытые) вкладки
Стать на первую -> зажать Shift и кликнуть на последней. Зачем для этого городить лишний код?
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@Capushon - Это удобно лишь когда у вас открыто сравнительно небольшое кол-во вкладок. Когда их очень много - это часто приводит к сбоям (слетает выделение; кликаете не на ту вкладку и пр.).
Мне кажется, это было бы не таким уж громадным увеличением кода, а юзабилити сильно улучшится.
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@ToniZa, А какое следующее действие, Вы хотите выполнить, после "выбрать все (открытые) вкладки"? Что далее Вы хотите делать с выбранными вкладками?
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@ToniZa said in Выбрать все (вкладки):
Это удобно лишь когда у вас открыто сравнительно небольшое кол-во вкладок. Когда их очень много - это часто приводит к сбоям (слетает выделение; кликаете не на ту вкладку и пр.)
Как можно кликнуть не на ту вкладку, если для выделения всех нужна первая и последняя?
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@RX21 - Ну, это зависит от ситуации. Разные варианты есть. Например - переместить в пространство (при этом вкладки разные, по домену не сгруппировать). Да и много чего еще...