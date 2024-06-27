Экспресс панель
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Всем доброго времени суток! Подскажите как на экспресс панели сделать отображения сайтов в виде их логотипа.? У меня как бы скрины сайтов, не удобно, приходится вглядываться
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sedative29rus
@Monegask С поставленной галочкой
нужно добавлять сайты на ЭП через кнопочку добавления закладок в адресной строке.
Есть ещё такой вариант
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@Monegask, Я думаю, Вам будет интересна эта тема:
Мои эскизы Экспресс-панели
А также это сообщение:
https://forum.vivaldi.net/post/357300
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@RX21 said in Экспресс панель:
@Monegask, Я думаю, Вам будет интересна эта тема:
Мои эскизы Экспресс-панели
А также это сообщение:
https://forum.vivaldi.net/post/357300
Спасибо
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@sedative29rus said in Экспресс панель:
@Monegask С поставленной галочкой
нужно добавлять сайты на ЭП через кнопочку добавления закладок в адресной строке.
Есть ещё такой вариант
Спасибо