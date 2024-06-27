Как это выглядит?

Набираю x-com, нажимаю на "ввод" - в омнибоксе автоматически появляется xdaforum... - линк у меня в закладках, при наборе он в подсказках на первой позиции внизу.

Набираю google-com, получаю drive-google-com - первая строка из подсказок, ссылка из закладок.

Раньше такого не было.

Проверьте, если кому не сложно.

Snap 6.9.3390.18

На скриншоте: если я сейчас нажму на "ввод" на своей клавиатуре, то загрузится первая ссылка из выпадающего списка, т.е. xdaforum. Наверное, это как-то связано с нововведением... Но независимо от положения переключателя глюк есть.