Питання по роботі в лінуксі
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AncientNord
Привіт всім. Хто що робить на лінуксі щоб запрацювало швидке перемотування? Як на віндовсі у вівальді, нажав на середню кнопку мишки, потягнув донизу і швидко перемотав сторінку...
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@AncientNord said in Питання по роботі в лінуксі:
Привіт всім. Хто що робить на лінуксі щоб запрацювало швидке перемотування? Як на віндовсі у вівальді, нажав на середню кнопку мишки, потягнув донизу і швидко перемотав сторінку...
Не працює скрізь чи тільки у Вівальді?
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AncientNord
@kurai said in Питання по роботі в лінуксі:
Не працює скрізь
Вибачаюсь... Спробував різні браузери і це ніде не працює на лінуксі, буду шукати проблему в системних налаштуваннях