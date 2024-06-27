Расширения
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Подскажите есть ли возможность установить расширения с магазина chrome ?
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sedative29rus
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@sedative29rus said in Расширения:
Очень плохо , А какой блокировщик рекламы кроме adguard посоветуете ?
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@vivaldi202058 said in Расширения:
@sedative29rus said in Расширения:
Очень плохо , А какой блокировщик рекламы кроме adguard посоветуете ?
Встроенный
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@kurai said in Расширения:
@vivaldi202058 said in Расширения:
@sedative29rus said in Расширения:
Очень плохо , А какой блокировщик рекламы кроме adguard посоветуете ?
Встроенный
Толку от него мало не блокирует рекламу в яндекс почте и на сайтах