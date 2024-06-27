@kurai said in Расширения:

@vivaldi202058 said in Расширения: @sedative29rus said in Расширения: @vivaldi202058

Нет. Очень плохо , А какой блокировщик рекламы кроме adguard посоветуете ? Встроенный

Толку от него мало не блокирует рекламу в яндекс почте и на сайтах