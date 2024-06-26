（原文在此）

标签页重命名 – Vivaldi 浏览器快照 3392.10

在今天的快照中，我们允许标签页重命名并修复与地址栏、广告拦截器、邮件和标签页相关的问题。

作者：鲁阿里·厄德高

2024年6月25日

变更日志

[新增][标签页]允许标签页重命名 (VB-23686)

[新增][邮件] 在邮件面板中使用暂停和恢复按钮显示获取进度 (VB-107070)

[A11y] 标签快速拨号、工具栏、对话框和弹出窗口：屏幕阅读器支持 (VB-107042)

[地址栏] 添加一些文本填充 (VB-107212)

[地址栏] 键入网站并不总是提供转到根域 (VB-107020)

[地址栏] 无法正确解析带有换行符的 URL (VB-91961)

[地址栏] 通过下拉菜单切换标签页时应重置地址字段状态 (VB-107342)

[阻止程序] 添加 uBlock 选项别名支持 (VB-107194)

[阻止程序][崩溃]避免读取通过规则缓冲区的单字符“#”注释 (VB-107413)

[日历] 添加设置每月最后一天/工作日重复的可能性 (VB-101970)

[日历] 焦点从日期选择器对话框中被盗 (VB-106507)

[日历] 导入到远程日历会创建一个新的本地日历 (VB-107209)

[日历] 导航到 vivaldi:calendar 设置第一个账户，但不启用日历功能 (VB-107357)

[日历] 删除有参与者的活动时，发送取消通知 (VB-103989)

[Chromium]升级至126.0.6478.119

[扩展] 重复 (VB-104301)

[Feeds] 当您删除 RSS feed 时，它们会在本地存储中留下垃圾 (VB-106060)

[导入] 无法将 Vivaldi 导入到 Vivaldi (VB-107401)

[键盘][Windows] Alt+F4 的其他问题

[邮件] 如果不更改邮件选项卡中的内容，则无法展开或折叠邮件列表和账户视图 (VB-69280)

[邮件] 邮件保存的过滤器显示错误的“搜索”文件夹 (VB-107350)

[邮件] 账户缺少邮件过滤器按钮 (VB-105687)

[邮件] 入门对话框内容溢出

[邮件]快速回复双击返回之前高度(VB-107306)

[邮件] 回复同一客户端中的账户或从同一客户端中的账户回复时，收件人不正确 (VB-107312)

[面板] [扩展] Chrome 未显示在 Web 面板的上下文菜单中 (VB-104482)

[面板] 休眠/丢弃时 Web 面板崩溃 (VB-105374)

[弹出视频] 当您在不再连接的第二台显示器上使用画中画窗口时，它会离开屏幕 (VB-91647)

[快速命令] 添加切换以“在所有网站上强制使用深色主题”(VB-107259)

[搜索] 添加 Google、Yahoo 和 Startpage 的建议 URL (VB-106786)

[快速拨号] 当输入不为空时，箭头应指向右侧，以指示它将运行搜索 (VB-107215)

[快速拨号] 损坏的快速拨号图像未使用正确的后备 (VB-107275)

[标签页] 将标签页拖放到标签栈之外最终会出现错误的位置 (VB-106217)

[标签页] 将标签页移动到另一个窗口会在原始窗口中打开一个新标签页 (VB-107329)

[标签页] 使用某些设置，新标签页不会在标签栏末尾打开 (VB-107435)

[Tabs][Cycler] 快速释放 Ctrl+Tab 后列表会保持打开状态，并带有许多选项卡 (VB-107288)

[标签页][键盘] Ctrl+Tab 不会按最近使用的顺序循环标签页 (VB-107369)

[UI] 要求发送故障转储的弹出窗口已剪切按钮 (VB-107207)

（机翻，人肉校订）